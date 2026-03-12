Toggle menu

Drowning Pool haben genug Lieder für ein Album beisammen

C.J. Pierce, Drowning Pool
C.J. Pierce von Drowning Pool bei SiriusXMs Octane channel am 28. Februar 2013 in New York City
Foto: Getty Images, Robin Marchant. All rights reserved.
von
Das kommende Werk der Nu-Metaller Drowning Pool nimmt laut Gitarrist C.J. Pierce langsam Form an und kommt vielleicht noch dieses Jahr.
Über die letzten anderthalb Jahre veröffentlichten Drowning Pool immer wieder neue Singles, ohne jedoch konkret von einem Album zu sprechen. Nun erzählt Gitarrist C.J. Pierce im Interview mit Cassius Morris, wie weit die Band mit der Arbeit an der nächsten Platte schon ist. Allerdings scheint es, als müssten sich Fans noch ein wenig gedulden.

Gut Ding will Weile haben

Pierce meint: „Das steht alles noch nicht richtig fest. Wir haben natürlich genug Lieder, um ein ganzes Album zu veröffentlichen. Wir konzentrieren uns auf die Sachen, die wir schon gemacht haben, die schon fertig und aufgenommen sind. Ich muss für ein paar Songs noch Gitarrensoli fertigmachen. Damit lasse ich mir gerne Zeit. Ich schreibe für den Song, anstatt ihn einfach nur aufmerksamkeitsheischend und angeberisch rauszuhauen. Alles muss passen und damit fließen. Manchmal passiert das sofort.“

Er sagt, seine Band ließe sich im Songwriting nicht stressen: „Wir sind keine Maschine, die einfach nur Songs und Platten raushaut. Das hier ist mein Leben. Es ist was ich fühle. Es ist meine Kunst. Bevor wir also alles fertig veröffentlichen, müssen wir vier jeden Teil von jedem Song mögen, weil wir das für den Rest unserer Leben spielen werden. Wir veröffentlichen unsere Sachen nicht einfach. Manche Dinge kommen schnell, und manches braucht einfach länger. Aber wir haben reichlich Material.“

Die erste Single ‘Revolution (The Final Amen)’ erschien schon 2024 und war das erste Lied seit 13 Jahren, das Drowning Pool wieder mit Sänger Ryan McCombs veröffentlichten. Zuvor hatte Jasen Moreno über zehn Jahre das Mikrofon der Formation bemannt. Außerdem veröffentlichten sie noch die Singles ‘Madness’ (2025) und ‘The Wrong One’ (2026). Laut Pierce möchte die Band das Album gegen Ende des Jahres veröffentlichen. Ein konkretes Datum nennt der Gitarrist jedoch nicht.


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

c.j. pierce Drowning Pool Gitarrist Neue Musik neues Album Singles
