Sebastian Bach, der kürzlich für Twisted Sister rekrutiert wurde, spricht in einem Interview mit Iron City Rocks darüber, dass er sich bei seinen Konzerten nicht allein auf die Lieder seiner ehemaligen Band Skid Row verlässt. Stattdessen spielt der Rocker viele Songs seiner aktuellen Solowerke.

Aktualität

Er sagt: „Wir spielen ‘What Do I Got To Loose?’, ‘Freedom’, und ‘Future Youth’ (alle von CHILD WITHIN THE MAN (2024)) in jeder Show. Außerdem spielen wir auch ‘(Hold On) To The Dream’ (ebenfalls CHILD WITHIN THE MAN) bei fast allen Konzerten. Diese vier Lieder sind auf jeden Fall im Set. Mein Publikum macht da keinen Unterschied. Es passt einfach genau rein.“

Trotz seines eigenen Fokus‘ auf Aktualität, kann Bach verstehen, wenn sich Musiker und Bands auf ihre großen Hits versteifen und zum Großteil nur diese spielen. Er meint: „Ich kann diese Art und Weise zu denken nachvollziehen, aber es wäre für mich viel zu langweilig, keinerlei neue Songs zu haben. Ich würde mich zu Tode langweilen und ich mache das hier nicht, um mich zu langweilen.“

Neue Musik dauert

Der Sänger führt aus: „Ich werde immer neues Zeug veröffentlichen, weil genau das mir Spaß macht. Aber ich sollte dazu sagen: Wartet nicht auf mein nächstes Album, weil wir letztes Mal diese völlig ungewöhnliche Situation der Pandemie hatten. Diese hat es mir und den Musikern erlaubt, uns ausschließlich auf die Platte zu konzentrieren.

Rock’n’Roll erfindet sich ständig neu, und heutzutage reißen sich die Leute darum, zu Konzerten zu kommen. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir alle so viel Zeit mit unseren Handys und an unseren Computern verbringen. Wir sind alle so viel damit beschäftigt, auf Bildschirme zu glotzen, dass wir es alle dringend nötig haben, zu rocken, Spaß mit Freunden und Familien zu haben und die Lieder zu singen, die wir lieben. Wir wollen zusammen sein, anstatt andauernd einen Bildschirm anzustarren. Das Gefühl habe ich ehrlich“, erklärt Bach.

—

