Sebastian Bach muss sich „körperlich zurücknehmen“

Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.

Sebastian Bach @ Irvine Meadows Amphitheatre, Kalifornien, am 15. August, 2015.

Das Alter macht vor niemandem Halt. Ex-Skid Row-Frontmann Sebastian Bach ist für seine energiegeladenen Auftritte bekannt. Doch mit inzwischen 56 Lenzen ist das nicht mehr so einfach wie mit Mitte zwanzig. Dies muss sich Bach auch immer wieder eingestehen, wenngleich es nicht leichtfällt und er dennoch sein Bestes gibt. Im Come On Over-Podcast sprach er jüngst über die körperlichen Anforderungen.

Empfehlung der Redaktion Sebastian Bach redet sich beim Thema Songwriting in Rage Hard Rock Es kommt vor, dass sich Künstler ungerecht behandelt fühlen – vor allem, wenn andere die Lorbeeren einheimsen. So ergeht es offenbar auch Sebastian Bach. „Nun, ich muss es körperlich zurücknehmen, um ehrlich zu sein. Diesen Headbanging-Scheiß kann ich nicht mehr. Und ich habe diese Sache, bei der ich auf die Bühne gehe und mein Gehirn sagt: ‚Sei kein Weichei! Geh da raus und tritt ihnen in den Arsch.’“ Außerdem: „Wenn ich auf der Bühne stehe, weiß ich nicht warum, aber ich habe dort oben keine Schmerzen“, erklärt er weiter. Habe er beispielsweise Schmerzen im Knöchel, „sage ich mir: ‘Niemand ist hier, um deinen verdammten Knöchel zu sehen! Niemanden kümmert dein Knöchel.’“

Zeiten ändern sich

Und so gebe er stets Vollgas und ignoriere die Stimme in seinem Kopf, die sagt: „Deine Schulter ist dir doch egal, oder? Dein Rücken ist dir egal; dein Nacken ist dir egal. Nun, weißt du was? Du wirst dich heute Nacht darum kümmern. Und wenn du morgen aufwachst, wird dein Nacken steif sein.“

Empfehlung der Redaktion Sebastian Bach: Rock’n’Roll hält ihn jung Hard Rock Durch Musik fühlt sich der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach wieder jung. Die dadurch gewonnene Energie setzt er bei seinen Liveshows frei. Im vergangenen Mai sprach Sebastian Bach bereits mit Eddie Trunk von SiriusXM über eine Verletzung, die er sich während einer Tournee durch Lateinamerika zugezogen hatte. Auch wenn die „Shows unglaublich“ waren, so gab es im Anschluss schlechte Nachrichten: „Die Tage des Headbangens sind für mich vorbei.“ Nach etwa sechs Auftritten, bei denen er alles so gemacht habe wie sonst auch, war er anschließend „fünf Tage wie gelähmt.“ Eine Situation, mit der sich der Sänger schwertut, „weil es sich anfühlt, wie Gene Simmons, der ohne Make-up auf die Bühne geht. Das ist Teil meiner Show. Aber was kann man tun?“

