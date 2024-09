Lamb Of God-Sänger Randy Blythe veröffentlicht ein neues Buch. Darin bringt er die Lebensweisheiten inspirierender Personen zu Papier.

Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe sprach mit ‘Wired In The Empire’ über sein Buch ‘Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head’, das am 18. Februar 2025 bei Hachette Books erscheinen soll. Das Werk thematisiert in mehreren Abschnitten Personen und deren Lebenswege, die ihn inspiriert haben. Vor allem seiner Großmutter widmet der Musiker ein umfangreiches Kapitel. Lamb Of God: Randy Blythe zieht Bilanz „Es ist eine Sammlung mehrerer Kapitel über verschiedene Menschen und Erfahrungen, die meine Perspektive zum Besseren verändert haben. Je älter ich werde, desto mehr versuche ich, nicht immer wieder dieselben dummen Fehler zu machen“,…