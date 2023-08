Skid Row: Sebastian Bach schießt gegen Erik Grönwall

Als Sebastian Bach am 25. August in der Sideouts Sports Tavern in Island Lake (Illinois) auftrat, ließ es sich der Musiker offenbar nicht nehmen, gegen den aktuellen Sänger Erik Grönwall seiner ehemaligen Band Skid Row zu schießen. Dies ist in einem YouTube-Video zu sehen, das von dem Konzert existiert. Darin kündigte er vor dem Klassiker ‘18 And Life’ an: „Alles, was ich sage, legen mir die Leute in den Mund. Sie sagen: ,Du hast etwas über diesen Kerl gesagt.‘ Und am Ende habe ich nie irgendetwas davon gesagt.“ Die nachfolgenden Sätze beziehen sich allerdings aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich auf die aktuelle Stimme von Skid Row.

Angespannte Situation

Empfehlung der Redaktion Skid Row: Keine Reunion der klassischen Besetzung Hard Rock Die Skid Row-Urgesteine Dave "Snake" Sabo und Sebastian Bach sind weiterhin miteinander verkracht. Sabo wurde nun erneut nach einer Reunion gefragt. „Ich finde diese ‘American Idol’-Shows verdammt scheiße, weil Amerika sich dieses verdammte Idol ausgesucht hat und nicht irgendeine beschissene TV-Show“, fuhr er fort. „Ich mache nicht nur eine Person schlecht, ich mache sie alle fertig. Carrie Underwood ist ziemlich gut. Aber wer ist sonst noch dabei? Ich warte.“ Plötzlich ruft eine Person im Publikum den Namen Kelly Clarkson in den Raum. Sebastian Bach antwortet daraufhin umgehend: „Kelly Clarkson? Leute. Vielen Dank für 35 Jahre Rock’n’Roll. Dieses Lied ist für euch. Es heißt ‘18 And Life’.

Dass sich diese Stichelei höchstwahrscheinlich auf Erik Grönwall bezieht, wird deutlich, wenn man vorangegangene Seitenhiebe betrachtet. Bereits während eines Konzerts im Juli auf dem Northern Lights Music Fest in Escanaba (Michigan) sagte Sebastian ähnliche Worte, bevor er ‘18 And Life’ anstimmte. „Mit dem Song begann für mich alles“, sagte Sebastian dem Publikum. „Als ich es bei der schwedischen Version von ‘American Idol’ sang, veränderte sich sofort mein ganzes Leben. Alles klar, Mann. Das ist ein Lied namens ‘18 And Life’“

Erik Grönwall, der 2009 an einer Staffel der Casting-Show ‘Swedish Idol’ teilnahm und gewann, wurde mit einer Interpretation des Skid Row-Klassikers ‘18 And Life’ einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Seit 2022 ist er die feste Stimme der Band, mit der er das aktuelle Album THE GANG’S ALL HERE (2022) einspielte.

