Nachdem Pantera-Basser Rex Brown einige Shows der derzeit stattfindenden „Reunion“-Tournee krankheitsbedingt verpassen musste, kündigte er nun seine Bühnenrückkehr für 2023 an. Auf dem Weg der Besserung Es hat sich herausgestellt, dass der 58-Jährige mit COVID-19 infiziert ist und sich aktuell in den USA in Quarantäne befindet. Blöder Zeitpunkt, wie so oft – Brown und Fans ärgern sich verständlicherweise über die Umstände. Dennoch fand man kurzerhand Ersatz: Derek Engemann und Bobby Landgraf bemühen sich momentan, dem Posten am Bass gerecht zu werden. In einem Statement seitens der Band heißt es: „Danke an alle unsere Fans und alle, die beim Knotfest Chile dabei…