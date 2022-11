Skid Row: Keine Zeit für Kater

auch interessant

Das komplette Interview mit Skid Row findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2022, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Wer oder was hat euren und Eriks Weg zusammengeführt?

Dave Sabo: Wir hatten Erik aufgrund all dieser YouTube-Videos, die er unlängst veröffentlicht hat, auf dem Schirm. Wie er da Iron Maiden, Van Halen, Journey, Rush und Queen singt, hat uns förmlich aus den Socken gehauen. Natürlich kannten wir ihn schon von der Sendung ‘Swedish Idol’, als er 2009 unser ‘18 And Life’ so fantastisch gesungen hat. Das hatte uns damals sehr geschmeichelt. Genau diesen Song hat er kürzlich auch noch mal neuinterpretiert. Wir waren uns seines Talents also bewusst.

Empfehlung der Redaktion Einstiger H.E.A.T.-Sänger Erik Grönwall wird neuer Skid Row Frontmann Glam Metal, Hair Metal Auch wenn ein Sängerwechsel bei Skid Row nicht wirklich überrascht, weckt die neue Besetzung am Mikrofon trotzdem Neugierde. Erik Grönwall: Eines Tages war ich auf Instagram unterwegs und damit beschäftigt, mein Leben nach meiner Krankheit neu zu ordnen. Da bekam ich plötzlich eine Nachricht von Rachel Bolan, der mich fragte, ob ich bei ein paar Shows für ZP einspringen könnte. Ich musste erst das Okay von meinem Arzt einholen. Ein paar Tage später schrieb Rachel wieder und fragte, ob ich nicht Gesangsspuren für einen neuen Song namens ‘The Gang’s All Here’ einsingen wolle.

DS: Für uns stand Ende März bereits der Supportband-Slot für die Scorpions während deren Las Vegas-Konzertreihe an. Also haben wir uns allein auf unser Bauchgefühl verlassen und Erik angehauen, ohne zu wissen, ob er überhaupt Interesse hat, mit uns zu arbeiten. Rachel hat Kontakt mit ihm aufgenommen und wir haben ihm diesen neuen Song geschickt. Er hat das Stück mit seiner Stimme darauf zurückgeschickt – und es hat uns umgeworfen. Das war eine ganz neue Liga. Zunächst waren wir übervorsichtig und haben ihm noch mehr Material geschickt, was jedoch nicht minder großartig eingesungen zurückkam. Schließlich haben wir einen Zoom-Call anberaumt, bei dem wir ihm die große Frage stellten. Die Frage, ob er es sich vorstellen könne, der neue Skid Row-Sänger zu werden …

„Bizarr und cool zugleich.“

MH: Die Zusage kam stehenden Fußes, oder?

Empfehlung der Redaktion Ex-Skid Row-Sänger Johnny Solinger gestorben Hard Rock Johnny Solinger, seines Zeichens ehemaliger Frontmann von Skid Row, ist am vergangenen Samstag, den 26. Juni, für immer eingeschlafen. DS: Nein, er hat zunächst seinen Kopf gesenkt. Rachel und ich saßen da und dachten, er würde gleich sagen, dass er keinen Bock darauf oder andere Verpflichtungen hätte. Dann aber hob er sein Haupt und sagte, dass es ihm eine Ehre sei. Wir hatten gerade den neuen Skid Row-Sänger engagiert, ohne auch nur einmal mit ihm in einem Raum zusammen gespielt zu haben! Am 22. März trafen wir uns alle erstmals. Das war vier Tage vor unserer ersten gemeinsamen Show. Wir hingen die ganze Zeit miteinander ab, jammten zwei Tage lang und es hat sich angefühlt, als sei er schon immer dabei gewesen und wir würden uns schon seit Jahrzehnten kennen. Ziemlich bizarr und cool zugleich. Ich liebe Eriks Eifer und sein Feuer. Er hat eine ungebändigte Lebenslust. Und dabei dreht es sich bei ihm nicht darum, dass sein eigener Stern strahlt, sondern wie man das Beste für die Band rausholen kann.

Wie tief die Beziehung von Erik Grönwall zu Skid Row ist, was sich beim Songwriting geändert hat und warum nur eine Ballade auf THE GANG’S ALL HERE enthalten ist, lest ihr im kompletten Interview mit Skid Row in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2022.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.