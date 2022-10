Die METAL HAMMER-Novemberausgabe 2022: Avantasia, Sodom, Architects u.v.a.

auch interessant

Unsere große Titelgeschichte widmet sich Tobias Sammets Metal-Oper Avantasia. Im Gespräch mit dem Chef-Denker des Mammutprojekts erfuhr Katrin Riedl alles Wissenswerte über das frisch gepresste A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY. Außerdem lest ihr die Eindrücke von Debütant Ralf Scheepers (Primal Fear) sowie einen interessanten Schlagabtausch zwischen Sammet und Stammgast Michael Kiske (Helloween). Als Bonus legen wir eine exklusive CD mit neuen Songs sowie bis dato ungehörten Live-Aufnahmen obendrauf.

Was von der lang ersehnten Rückkehr der US-Helden zu erwarten ist, erfahrt ihr in einer Story von Frank Thießies.

Tom Lubowski unterzog die Diskografie der Kult-Thrasher aus Gelsenkirchen einer genaueren Analyse.

Sam Carter verriet Vincent Grundke die intimen Details von THE CLASSIC SYMPTOMS OF A BROKEN SPIRIT.

Live

Helloween, U.D.O., Lacrimas Profundere, Böhse Onkelz, Parkway Drive, Mantar, Bokassa, Keep It True Rising, Amon Amarth, Watain, Samael

Sonderbeilage

Das kommende Avantasia-Album A PARANORMAL EVENING WITH THE MOONFLOWER SOCIETY wirft seine symphonischen Schatten voraus. Wir begleiten das neue Opus von Tobias Sammet mit dem exklusiven Album A PARANORMAL EVENING WITH THE METAL HAMMER SOCIETY auf CD: Zwei brandneue Stücke und sechs Lieblingssongs aus dem Avantasia-Fundus in unveröffentlichten, brandaktuellen Live-Versionen gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER 11/2022. Für Abonnenten kostenlos, für alle anderen ab 19.10. am Kiosk und in unserem Shop unter www.metal-hammer.de/avantasia.

Die Tracklist von A PARANORMAL EVENING WITH THE METAL HAMMER SOCIETY:

The Inmost Light I Tame The Storm Twisted Mind (Live in Fulda) * The Wicked Rule The Night (Live in Fulda) * The Moonflower Society (Live in Switzerland) * Draconian Love (Live in Switzerland) * Promised Land (Live in Fulda) * Farewell (Live in Fulda) *

*) Live 2022, bisher unveröffentlicht

Ihr bekommt METAL HAMMER 11/2022 ab dem 19.10.2022 am Kiosk

—

