Sebastian Bach & Ronnie Radke streiten über Backingtracks

Kürzlich hat die Metalcore-Gruppe Falling In Reverse bekanntlich einen Auftritt abgesagt, weil ihre Laptops — inklusive Backingtracks — nicht aufzufinden waren. Daraufhin hat Moderator Eddie Trunk über Musikformationen gelästert, die live Musik vom Band einspielen. Das will sich nun Falling In Reverse-Sänger Ronnie Radke nicht bieten lassen und hat Trunk geantwortet (siehe unten).

„Du willst also Mist über Laptops reden, aber schaust dir an, wie Kiss ihre Lippen zur Musik bewegen, wie Steven Tyler Klavier spielt und nach dem halben Song auf das Klavier steigt, während selbiges weiterspielt?“, fragt Ronnie Radke Trunk. „Dann tun wir so, als ob sie alle keine Backingtracks benutzen, du Idiot.“ Des Weiteren teilte er ein Video von einem Konzert von Sebastian Bach, bei dem Eddie Trunk den Sänger ansagt. „Eddie Trunk sagt Sebastian Bach an, der Backtingtracks benutzt. Und beide lästern über mich, weil ich Backtingtracks verwende. Kannst du dir nicht ausdenken.“

Gegenläufige Ansichten

Das lockte wiederum Sebastian Bach aus der Reserve: „Wow, Dummkopf, willst du sagen, dass du glaubst, dass ich Backtingstracks auf der Bühne verwende?“ Radke antwortete: „Das ist ein falscher Publikumsjubel in deinem Intro-Track und zudem ein falsches Schlagzeug. Also benutzt du Backingtracks.“

Das Ganze ging noch eine Weile hin und her — Bach und Radke drehten sich dabei mehr oder weniger im Kreis. Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx kommentierte allerdings auch noch und schlug sich eher auf die Seite von Ronnie Radke: „Haut weiter auf der unsinnigen Fake-Trommel herum. Das klingt sehr nach: ‚Runter von meinem Rasen!‘ Gott bewahre, wenn manche Künstler Technologie als kreatives Werkzeug auf Alben und in Live-Situationen verwenden. Ich verstehe das. Seid einfach aufgeschlossen und hört damit auf, die Realität zu bekämpfen. Das lässt euch abgehoben klingen.“

.@EddieTrunk so you wanna talk hella Shit about laptops but go watch kiss lip sync, Steven Tyler plays the piano then half way through the song he stands on top of piano while it sill plays yet here we are acting like they all don’t use tracks you fucking idiot. Literal moron pic.twitter.com/5tot7FNt1S — RonnieRadke (@RonnieRadke) October 1, 2022

.@EddieTrunk introducing @sebastianbach using tracks, both idiots talking Shit about me using tracks can’t make this shit up. pic.twitter.com/5lI8D6lSzE — RonnieRadke (@RonnieRadke) October 1, 2022

why am I not seeing any bands besides literally Nikki Sixx defending this situation? You all use tracks LMAO — RonnieRadke (@RonnieRadke) October 1, 2022

