Ozzfest: Line-up beim Metaverse Festival bestätigt

Vor kurzem hat Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne bekannt gegeben, dass er sein Ozzfest in die virtuelle Welt bringt. So wird das Festival Teil des bereits in zwei Tagen stattfindenden Metaverse Festivals sein. Vom 10. bis 13. November spielt dabei eine Reihe an sehr illustren Künstlern und Bands. Und für Ozzy sind eben auch ein paar Metal-Gruppen am Start.

Couch-Festival

So haben die Macher nun das Line-up für das Ozzfest beim Metaverse Festival bekannt gegeben. In diesem Rahmen geben sich Megadeth, Black Label Society, Skid Row, The Raven Age und Britoff die Live-Ehre. Darüber hinaus wurden sogar Motörhead angekündigt, die es seit dem Tod von Frontmann und Bassist Lemmy Kilmister am 28. Dezember 2015 nicht mehr gibt. Insofern stellt sich hier die Frage, was einem hier als Motörhead verkauft wird. Die allgemeinen Vermutungen gehen in die Richtung, dass es sich bei der zu sehenden Show um ein altes Konzert aus dem Archiv handelt.

Grundsätzlich verspricht das Metaverse Festival durchaus eine spaßige und interessante Aktion zu werden. Mit dem Decentraland hat es sogar einen virtuellen Veranstaltungsort. Die Teilnahme ist kostenlos, man muss sich allem Anschein nach nur vorab registrieren. In einer Pressemitteilung versprechen die Organisatoren, dass das Ozzfest „abgekoppelt von den Zwängen der Realität“ sein wird. Der Schauplatz soll ein ausgedehntes gruseliges Schloss sein. „Ich freue mich darauf, das Ozzfest ins Metaverse zu transportieren“, gibt Ozzy zu Protokoll. „Das erlaubt mir und den anderen angekündigten Bands unsere Fans auf eine neue innovative Art zu erreichen.“

