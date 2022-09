Ozzy Osbourne: „Ich weiß, ich kann wieder auf die Bühne.“

Ozzy Osbourne ist am gestrigen 8. September in der Halbzeit der NFL-Partie Los Angeles Rams gegen die Buffalo Bills aufgetreten. Dabei hat er den neuen Song ‘Patient Number 9’ und den Klassiker ‘Crazy Train’ zum Besten gegeben. Ein komplettes Konzert hat die Black Sabbath-Legende jedoch seit vier Jahren nicht gespielt. Genau dafür setzt der 73-Jährige alle Hebel in Bewegung.

Eine Frage des Willens

So fragten ihn die Redakteure des „Kerrang!“-Magazins, wie er die Chancen einschätzt, dass er seine Abschiedstournee bestreitet. „Ich werde zu 110 Prozent alles tun, um mich dahin zu bringen“, antwortete Ozzy Osbourne. „Die Zeit ist nun mein wertvollstes Gut. Ich bin 73 Jahre alt. Ich denke nicht, dass ich in 25 Jahren noch hier sein werde. Daher habe ich ein Ziel. Das Ziel ist, zurück auf die Bühne zu kommen. Meine letzte Operation hatte ich im Juni. Weitere kann ich nicht mehr haben. Was auch immer ich dann mache, hängt gänzlich von mir ab. Auch wenn ich nur eine Show zustande kriege und dann umfalle. Aber ich weiß, dass ich weitermachen werde.

Ich weiß, dass ich es besiegen kann. Ich weiß, dass ich wieder auf die Bühne kommen kann. Es ist einfach so, dass ich den Hintern hochkriegen und es versuchen muss.“ Des Weiteren gab Ozzy Osbourne zusammen mit seiner Gattin Sharin in der Fernsehsendung „Good Morning America“ Auskunft über den Fortschritt seiner Genesung. „Seit ich diese Operation hatte, hat sich mein Zustand erheblich verbessert.“ Allerdings sei er hinsichtlich seiner Mobilität noch immer sehr eingeschränkt. „Ich muss über alle Orte, an die ich will, verhandeln, und ich werden leicht müde. Aber es geht mir gut. Meine Familie war absolut wunderbar, während ich bettlägerig war.“

