Glen Benton war lange als miesepetriger Unhold gefürchtet, der mit seinen markigen Sprüchen gerne provoziert. Doch das 13. Deicide-Album zeigt eine ungewohnte Seite des Musikers: Er wirkt aufgeräumt, zufrieden, und für seine Verhältnisse beinahe tiefenentspannt. So entspannt, dass sich sein Humor immer wieder freien Lauf bricht und er viele Aussagen mit einem Lachen (wahlweise herzlich, dreckig oder teuflisch) begleitet. BANISHED BY SIN ist ein tolles Album geworden, das der glorreichen Frühphase der Band zunickt, sich aber im Hier und Jetzt befindet.

„Es klingt wie die Vergangenheit, aber in die Zukunft transferiert. Ich freue mich, dass es so gut ankommt, es scheint viele Leute überrascht zu haben – worüber ich mich nicht beschweren werde. Ich bin mit einem Old School-Anspruch an die Aufnahmen herangegangen, um es dann auf moderne Weise mischen und mastern zu lassen. Wir gaben Josh Wilbur und der Plattenfirma tolle Aufnahmen, und ich sagte ihnen, dass sie die Finger davon lassen sollen, wenn sie es nicht mehr verbessern könnten. Aber ich war beeindruckt. Meistens komprimieren Techniker Aufnahmen so sehr, dass es scheiße klingt, hör dir nur ein paar unserer letzten Alben an. Es verliert seinen Charme, und darauf hatte ich keinen Bock mehr.

Wir haben auch keine externen Instrumente oder vorgefertigten Sounds benutzt. Ich habe mit meinem Mesa Boogie gespielt, den ich auch auf der Bühne nutze, und mit deutschen Neumann-Mikrofonen aufgenommen", erklärt Glen die Abkehr vom Breitwand-Sound zurück zu einem organischeren Klangbild. „Unser Sound-Mann Jeramie Kling (Frontmann von Inhuman Condition – Anm.d.A.) wohnt die Straße runter, wir haben in seinem Studio aufgenommen. Die Aufgabe war, uns so aufzunehmen, wie wir auf der Bühne klingen. Wir sind also an die Sache herangegangen, als ob es eine Live-Aufnahme wäre, und haben sehr sorgfältig gearbeitet. Wenn man die Dinge nicht zu sehr komprimiert, stehen die Instrumente klanglich an erster Stelle.

Genau das Gleiche taten wir bei Steves Schlagzeug, das mit Mikrofonen statt Samples aufgenommen wurde. Es ist mir scheißegal, wie andere Bands heute aufnehmen, ich mache das nur noch zu meinem eigenen Vergnügen. Wir sind an einem Punkt in unserer Karriere angelangt, an dem es darum geht, Dinge auszuprobieren und Spaß zu haben. Wir haben uns endlich selbst gefunden. Es hat auch nur 38 Jahre gedauert“, lacht Glen, der den neuen Gitarristen Taylor Nordberg (ebenfalls bei Inhuman Condition tätig) als fehlendes Stück im Puzzle bezeichnet.

