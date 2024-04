Die Metal-Alben der Woche vom 26.04. mit Deicide, Accept, Black Tusk u.a.

1 von 12 Lee Aaron TATTOO ME

2 von 12 Accept HUMANOID

3 von 12 ACOD VERSETS NOIRES

4 von 12 Arð UNTOUCHED BY FIRE

5 von 12 Black Tusk THE WAY FORWARD

6 von 12 Darkness BLOOD ON CANVAS

7 von 12 Darkthrone IT BECKONS US ALL

8 von 12 Deicide BANISHED BY SIN

9 von 12 Glassing FROM THE OTHER SIDE OF THE MIRROR

10 von 12 Inter Arma NEW HEAVEN

11 von 12 Moon Shot THE POWER

12 von 12 Pentagram Chile ETERNAL LIFE OF MADNESS Previous Image Next Image

Zwar harmoniert das frischgebackene Gespann (noch) nicht so höllisch gut wie einst die Hoffman-Brüder, die Klassiker wie DEICIDE (1990) oder LEGION (1992) eintrümmerten, macht aber einen gehöri­gen Qualitätssprung und untermalt das infernalische Keifen von Chef-Satanist Glen Benton hervorragend. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

BANISHED BY SIN bei Amazon

Dass eine der dienstältesten Heavy Metal-Truppen Deutschlands noch derart abliefert, ist an sich schon ein Grund zur Freude. Doch HUMANOID ist nicht allein Veteranenverehrung, sondern strotzt vor schneidenden Riffs, erhabenen Soli und großen Melodien ohne viel Schickschnack. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

HUMANOID bei Amazon

THE WAY FORWARD geht als erster Black Tusk-Longplayer mit zwei Gitarren und ordentlichen Soli durch, was unter anderem in ‘Harness (The Alchemist)’, dem umwerfenden ‘Dance On Your Grave’ sowie dem formidablen Titel-Track außerordentlich gut zur Geltung kommt. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

THE WAY FORWARD bei Amazon

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe.

***

