Wie Twisted Sister kürzlich bekanntgaben, wird der frühere Skid Row-Sänger Sebastian Bach bei einigen Konzerten Frontmann Dee Snider ersetzen. Laut Ersterem hat er dafür den Segen der Band bekommen. In einem Interview mit ‚Trunk Nation With Eddie Trunk’ teilte er außerdem mit, dass er bereits seit Jahrzehnten Fan von Twisted Sister sei und sich außerordentlich geehrt fühle, diesen Platz einzunehmen.

„Ich habe gerade Tränen in den Augen“, sagte Bach. „Ich bin die Nummer zwei bei SMF (Sick Mother-Fucker – Anm.d.A.). Dee Snider hat mich so genannt. Ich habe gerade ein Soloalbum namens CHILD WITHIN THE MAN veröffentlicht, und Twisted Sister sind eine meiner absoluten Lieblings-Bands“, erklärte Bach.

„Die Musik von Twisted Sister gibt mir das Gefühl, ein Kind im Herzen zu sein. Genau darüber habe ich auf meinem neuen Album gesprochen: Rock’n’Roll hat ein Eigenleben. Ich bin früher zur Schule gegangen und habe mir das Twisted Sister-Logo mit Tipp-Ex auf die Jacke gemalt, weil ich dachte, das sähe cool aus. Ich bin also ein echter Fan […] und das ist der Hauptgrund, warum ich das mache. Und auch, um das Vermächtnis dieser Songs zu ehren.

Ich sehe das so ähnlich wie damals, als Paul Rodgers bei Queen einstieg. Oder als Axl Rose Brian Johnson bei AC/DC ersetzte. Ich bin Twisted Sister-Fan, schon immer. Und ich liebe diese Musik. […] Ich liebe ‘Tear It Loose’ (UNDER THE BLADE, 1982 – Anm.d.A.), ich liebe ‘Destroyer’ (UNDER THE BLADE – Anm.d.A.), ich liebe ‘The Price’ (STAY HUNGRY, 1984 – Anm.d.A.). Sie sind wie ’18 And Life’ und ‘I Remember You’ von Skid Row (beide SKID ROW, 1989 – Anm.d.A.). Weißt du was? Ich habe mich damals in einem Raum eingeschlossen und zu ‘The Price’ geprobt. Mit diesen Songs habe ich das Rocken gelernt.“

