Seit Twisted Sister am 6. Februar ihre lang ersehnte Reunion-Tournee wegen Dee Sniders Gesundheitsproblemen absagen mussten, brodelt die Gerüchteküche. Deswegen meldet sich nun Snider persönlich auf seinem Kanal House Of Hair With Dee Snider mit einem Statement bezüglich seiner Gesundheit und entschärft die Gerüchte.

Nicht auf dem Sterbebett

In seinem Video sagt er: „Hallo alle zusammen, Dee Snider hier. Ich sterbe nicht. Nicht niemals, da wir alle irgendwann sterben, aber nicht sofort. Nach meiner Ankündigung zur Absage der Tour aufgrund von Gesundheitsproblemen, Herzproblemen und Arthritis gab es wilde Gerüchte, dass ich im Sterben läge. Tue ich nicht.

Ich kann nur nicht mehr diese Dinge tun, die ich in meinen Zwanzigern, Dreißigern, Vierzigern, Fünfzigern und Sechzigern gemacht habe. Okay? Davon abgesehen geht es mir gut. Ich genieße das Leben. Ich bin für House Of Hair da. Ich führe Regie bei einem Film. Ich werde einiges schreiben. Ihr werdet mich nur nicht auf der Bühne voll aufdrehen sehen, weil mich das fertigmachen würde“, erklärt Snider.

Langsam kommt nicht infrage

Für den Frontmann kommt auch nicht infrage, einfach langsamer zu machen, wie er erzählt. „Jemand fragte mich, ob ich nicht auf der Bühne einfach entspannter machen könnte. Das kann ich nicht. So bin ich einfach nicht. Das kann ich ja schon kaum auf House Of Hair, deswegen musste ich mich aus Twisted Sister zurückziehen.“

Der Frontmann entschuldigt und bedankt sich bei seinen treuen Fans: „Ich musste die Tour absagen. Ich entschuldige mich dafür. Und danke für die Liebe, die Fürsorge, die Sorge um mich und all das. Das war verrückt. All die Menschen und ihre Anteilnahme waren wunderschön. Danke, dass ihr mich weiter anfeuert.

Nicht wie Willie Nelson

Mir geht es gut, ich kann das nur nicht mehr so machen wie früher. Und, wisst ihr was? Die Wahrheit ist, dass ich auch nicht möchte, dass ihr mich da oben seht und ich weniger liefere, als ihr erwartet. Wenn ihr gute Erinnerungen an eine großartige Show habt, die ich mal gemacht habe, möchte ich euch die lassen“, erklärt Snider.

Weiter sagt er: „Ich möchte nicht da oben enden wie (Country-Legende – Anm.d.Red.) Willie Nelson. Nichts gegen Willie – er ist ein 95-Jähriger im Rollstuhl –, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin rockend von der Bühne gegangen. Ich rocke noch immer. Ich höre nicht damit auf.“

Der Musiker verlässt sich auf seine starken Gene: „Ich habe noch viel Leben vor mir. Mein Vater ist 95 und noch immer fit, deswegen werde ich wohl auch noch eine lange Zeit hier sein. Das bedeutet, House Of Hair wird es für immer geben. Macht euch keine Sorgen um den alten Dee. Danke!“