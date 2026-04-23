Anlässlich des 50. Band-Jubiläums sind Foreigner dieses Jahr noch mal auf Tour. Zwar ist Lou Gramm für einige Auftritte zur Band zurückgekehrt, doch Gitarrist Mick Jones ist gesundheitlich schon länger nicht mehr dazu in der Lage, sein Handwerk auszuüben. Anfang 2024 machte Jones seine Parkinson-Erkrankung bekannt, nachdem er schon seit 2022 nicht mehr mit seinen Kollegen aufgetreten war.

Endstadium

Im Hintergrund blieb der heute 81-Jährige aktiv, solange es sein Gesundheitszustand erlaubt hat. Inzwischen scheint auch das nicht mehr möglich. Im Gespräch mit Lipps Service With Scott Lipps gibt Rückkehrer Lou Gramm bezüglich Mick Jones an: „Er befindet sich im Endstadium von Alzheimer. Daher sind unsere Gespräche… Ich kann nicht sagen, wie es ihm geht. Er ist distanziert.“

In einem anderen Interview mit News-Press erklärt Gramm, dass er die Auftritte absolviert, um seinen alten Freund Mick zu ehren, da dieser selbst nicht mehr spielen kann. Weiterhin erzählt der Sänger: „Als ich das letzte Mal mit ihm sprach, sagte ich ihm, dass ich zum 50- Jubiläum mit der Band auf Tour gehen würde. Das hat ihn sehr gefreut. Ich finde es sowieso eine Ehre, dabei zu sein, und könnte nicht glücklicher sein. Ich mache es im Namen der Band und für Mick.“ Dafür kommen die Rock-Legenden auch nach Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Foreigner „50th Anniversary Tour“

07.06. Bassum, Freudenburg

09.06. Hamburg, Stadtpark Open Air

10.06. Gelsenkirchen, Amphitheater

12.06. Northeim, Waldbühne

14.06. Mainz, Zitadelle

23.06. Stuttgart, BÜRGER Freilichtbühne Killesberg

24.06. Lörrach, Marktplatz

25.06. CH-Zürich, Hallenstadion

02.07. München, Tollwood Sommerfestival

03.07. AT-Klam, Clam Rock Festival

04.07. AT-Eisenstadt, Lovely Days

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Ausgesöhnt

Gramm hatte sich zuvor sehr offen über seine Probleme mit Jones geäußert, insbesondere nach dem endgültigen Ausstieg des Sängers bei Foreigner Anfang 2003. Doch in den Monaten nach der „lebensverändernden“ Aufnahme in die Rock & Roll Hall Of Fame im Oktober 2024 habe er seine Meinung geändert. „Seit der Aufnahme hatte ich persönlich das Gefühl, einen Weg finden zu müssen, einiges loszulassen, woran ich jahrelang festgehalten hatte.“

Aufgrund seines sich verschlechternden Gesundheitszustands konnte Jones der Zeremonie nicht beiwohnen. Lou Gramm sagte später: „Es tut mir leid, dass Mick nicht in der Rock & Roll Hall Of Fame auftreten konnte. Aber es ist gut, dass er sich dessen bewusst ist, dass wir jetzt in der Hall Of Fame sind. Und ich hoffe, er freut sich sehr darüber, denn es hat viel mit ihm zu tun.“

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