Noch vor drei Jahren erklärte Candlebox-Frontmann Kevin Martin gegenüber Eddie Trunk, dass er das Musizieren „nicht mehr so sehr liebe wie damals, als ich damit angefangen habe.“ Das Album THE LONG GOODBYE (2023) und die dazugehörige Tournee sollten somit der Abschied sein. Doch irgendwie waren Candlebox nie wirklich weg.

Im Interview mit dem chilenischen Sender Radio Futuro erklärte Martin kürzlich, was dazu führte, dass er seine Meinung geändert hat und er sich nun doch nicht so bald zur Ruhe setzen will. Ihm zufolge hat die zunächst gemeinsame Tour mit Bush und Jerry Cantrell 2024 die Wende gebracht. Als dann auch noch Gitarrist und Gründungsmitglied Peter Klett im Februar 2025 nach zehn Jahren Abwesenheit zu Candlebox zurückkehrte, sei der Ruhestand vollends in die Ferne gerückt.

Neu entfachtes Feuer

„Petes Rückkehr hat mich wirklich neu belebt“, gibt Kevin Martin an, und erklärt: „Wenn sich alte Freunde wiedersehen und über die alten Zeiten plaudern – das hat mich einfach wieder inspiriert, weiterzumachen. Und ehrlich gesagt glaube ich, meine Frau hatte es satt, dass ich so viel zu Hause war. Sie meinte: ‚Du musst nicht ständig hier sein.‘“

Dann fügt der Candlebox-Sänger hinzu: „Ich dachte, ich wäre fertig. Vor vier Jahren dachte ich, meine musikalische Karriere sei beendet. Ich hätte nichts mehr zu sagen. Und jetzt merke ich, dass ich doch noch viel zu sagen habe und es immer noch Dinge gibt, über die ich sprechen und singen möchte. Deshalb werde ich weiterhin Musik machen, bis das aufhört.“ Zwar habe die Rückkehr von Peter Klett und dessen „unglaubliches Talent an der Gitarre“ den Ausschlag gegeben, dass Kevin Martin seine Meinung geändert hat, doch den Musiker inspiriert auch noch etwas anderes.

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„Ich glaube, dass seine Rückkehr mir klargemacht hat, dass ich musikalisch und künstlerisch noch viel mehr zu sagen habe. Ich hoffe, dass wir diese Art von Emotionen, die ich gerade empfinde, einfangen können. Und natürlich inspirieren mich die Welt und die Veränderungen in der Welt momentan sehr zu dem, worüber ich musikalisch sprechen möchte. Das spielt also auch eine große Rolle.“ Das klingt ganz danach, als entstünde im Hintergrund neues Material.

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