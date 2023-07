Candlebox: Sänger Kevin Martin begründet Auflösung

(v.l.n.r.) Adam Kury, Brian Quinn, Kevin Martin, Island Styles und BJ Kerwin von Candlebox während ihrer "30th Anniversary Tour" im Michigan Lottery Amphitheatre am 21. Juni 2023 in Sterling Heights, Michigan

In einem neuen Podcast-Interview auf Trunk Nation With Eddie Trunk besprach Candlebox-Sänger Kevin Martin seine Entscheidung, sich vorerst aus dem Musik-Business zurückzuziehen.

Familie zuerst

Der Sänger hat verstanden, dass er viel verpasst hat: „Zu Hause zu sein, ein Vater, ein Lehrer und Ehemann zu sein, zu lernen wie man Brot bäckt und so. Ich habe gemerkt: ‚Mann, ich habe so viele Dinge in meinem Leben verpasst, die mir Spaß machen.‘ Ich habe gesagt ‚Ich muss herausfinden, wann ich das beenden kann.‘“

Prioritäten setzen

Der Frontmann hat auch die Unterstützung seiner Frau: „Ich habe meiner Frau gesagt: ‚Ich glaube, dass ich ein letztes Album aufnehmen will, und zwar 2023, am 30. Jubiläum des Debüts. Dann will ich ein Schleifchen darum binden und das Ganze am Ende des Jahres abschließen, was denkst du darüber?‘ Sie sagte: ‚Das würde ich lieben, aber nur, wenn du dazu bereit bist.‘ Ich habe von 2020 bis 2022 gebraucht, um zu merken, dass ich das bin.“

Die beste Zeit zum Aufhören

Das letzte Candlebox-Album THE LONG GOODBYE erscheint am 25. August. Die erste Single ‘Punks’ ist bereits veröffentlicht.

