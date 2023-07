Tatiana Shmayluk feiert sieben Monate Abstinenz

Wille und Entschlossenheit

Die Frontfrau der ukrainischen Modern Metal-Band Jinjer, Tatiana Shmayluk, hat kürzlich auf Instagram einen Beitrag geteilt, um ihre siebenmonatige Nüchternheit zu feiern. Es ist eine bemerkenswerte Leistung, die nicht nur ihren persönlichen Erfolg darstellt, sondern auch eine Inspiration für andere sein kann. Obwohl sie nicht viel über ihre Errungenschaft preisgibt, spricht allein die Tatsache, dass sie es erwähnt, Bände über ihren Willen und ihre Entschlossenheit.

In den letzten Jahren gab es in der Metal-Szene viele bekannte Künstler wie Gary Holt von Exodus und Slayer oder Andreas Kisser von Sepultura, die öffentlich verkündeten, dass sie sich vom Alkohol fernhalten. Tatiana Shmayluk trifft diese Entscheidung bereits in einem frühen Stadium ihrer Karriere. Das zeigt, dass sie die Bedeutung eines gesunden und ausgeglichenen Lebensstils erkannt hat. In ihrem Instagram-Beitrag schreibt sie: „#7MonateNüchternheit heute. Mal sehen, wie weit ich kommen kann.“

Zuspruch für Tatiana Shmayluk aus der Metal-Welt

Unter ihrem Post bekommt sie viel Zuspruch von Fans, aber auch von Kollegen aus der Welt des Schwermetalls. So meldet sich Dez Fafara von Devildriver, der ebenfalls nüchtern ist, zu Wort und schreibt „Mehr als nur Applaus!“. Begleitet wird das natürlich dennoch von jeder Menge applaudierender Emojis. Die Unterstützung von Dez ist für Tatiana sicherlich wichtig, denn er und seine Frau managen Jinjer gemeinsam mit ihrer Managementfirma Oracle.

Gitarrist und Sänger Petri Lindroos, der bei den Bands Ensiferum und Warmen spielt, gratuliert ebenfalls. Daneben merkt er an, dass er bereits seit acht Jahren nüchtern ist. Und auch Alex Lopez, Tatianas Verlobter, der von 2006 bis zum letzten Jahr Schlagzeug für Suicide Silence spielte und nun als Tourdrummer für P.O.D. unterwegs ist, kommentiert mit einem Paar Emojis – Feuer und erhobene Hände.

Wir hoffen, dass Tatiana ihre Abstinenz lange durchhält und weiterhin so viel Zuspruch bekommt wie bisher. Jinjer sind Momentan gemeinsam mit Disturbed auf Tour in den Vereinigten Staaten.

—

