Die Metal-Videos der Woche vom 19.04.

Blues Pills ‘Don’t You Love It’

Crystal Viper ‘Fever Of The Gods’

Doomcrusher ‘Reflect’

Ernte ‘Ruler Of Chaos, Bringer Of Storm’

Frozen Soul ‘Creature Of The Wheel’

Full House Brew Crew ‘Bleed’

The Funeral Portrait ‘You’re So Ugly When You Cry’ (feat. Bert McCracken)

Jinjer ‘Pisces’ (live)

Memphis May Fire ‘Chaotic’

Night Laser ‘Way To The Thrill’

Octoploid ‘Human Amoral’ (feat. Tomi Joutsen)

Anette Olzon ‘Rapture’

Rifflord ‘Serpent Power’

Satanic North ‘Village’

Tanzwut ‘Achtung Mensch!’

Vicious Rain ‘Like A Nightmare’

Wage War ‘NAIL5’

WolveSpirit ‘Still Undefeated’

Xandria ‘Universal’

Zombeast ‘The Cycle’

