Auch wenn Godsmack keine neue Musik mehr veröffentlichen, wollen sie ihr Bestandsmaterial live präsentieren – 2025 auch hierzulande.

Schon mehrfach haben Sully Erna und seine Kollegen bestätigt, dass LIGHTING UP THE SKY (2023) das letzte Studioalbum von Godsmack sein wird. Im Interview mit dem Radiosender WRIF gab er vor einiger Zeizt an, dass die Band „im Moment viele Singles“ habe, die sie „nicht einmal alle an einem Abend spielen können.“ So sollen künftige Auftritte der Bostoner vor allem von „Greatest Hits-Momenten“ geprägt sein. „Für uns ist es einfach an der Zeit, die Musik und unseren Katalog zu würdigen und den Fans das zu geben, was sie hören wollen“, schloss er seine Ausführungen. Godsmack-Greatest Hits in Europa Das gilt…