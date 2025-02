Gavin Rossdale (Bush): Musikkarriere wird immer schwieriger

Gavin Rossdale mit Bush im The Fonda Theatre am 16. September 2019 in Los Angeles, Kalifornien

In einem neuen Interview mit dem YouTube-Kanal Much spricht Bush-Frontmann Gavin Rossdale darüber, was er jungen Musikern empfiehlt, die sich einen Namen machen wollen. Er hat auch eine persönliche Bindung zu dem Thema: „Zwei meiner Kinder interessieren sich sehr für Musik. Wer weiß, wo das noch hinführt? Ich auf jeden Fall nicht.“ Er fährt fort: „Das Wichtigste ist, dass man weiß, was man tut. Was auch immer man verkaufen möchte, man muss sich damit gut auskennen.“

Anschließend versetzt er sich selbst in die Lage hinein: „Wenn ich jetzt anfangen würde, Musik zu machen, würde ich bei Freunden auf Feiern spielen. Kleine Veranstaltungen, bei denen die Stimmung gut ist. Die Leute heutzutage wollen, dass man sofort bereit für alles ist. Da hilft es, kurze, coole Videos zu haben, bei denen Dinge passieren. Also, wenn du in einer Band bist, solltest du das mal ausprobieren. Hol dir dieses Material und sorge dafür, dass es völlig verrückt wirkt."

Immer positiv bleiben!

Wenn das geschafft wird, können größere Ziele anvisiert werden, meint Gavin Rossdale. „Anschließend kann man versuchen, richtige Konzerte zu spielen. Das führt dann wieder zu meinem ersten Punkt. Man muss Bühnenpräsenz haben. Man muss seine Stimme oder sein Instrument kennen. Das große Ziel sollte es sein, in Clubs zu spielen.“ Dann gibt es jedoch noch eine sehr pragmatische Hürde zu überwinden: „Alles ist so unglaublich teuer. Ich weiß nicht, wie Leute das schaffen. Das macht mir Sorgen. Ich fühle mich richtig schlecht, wenn ich an die Leute denke, die heutzutage ihre Karriere starten wollen. Als ich angefangen haben, war es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Heute ist diese Nadel in einem von einer Million Heuhaufen.“

