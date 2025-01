Bush arbeiten am neuen Album

Gavin Rossdale mit Bush im The Fonda Theatre am 16. September 2019 in Los Angeles, Kalifornien

In einem Interview mit dem kanadischen Radiosender The Wolf spricht Gavin Rossdale über den Stand des neuen Bush-Albums. Das Werk der britischen Alternative-Rocker trägt den Namen I BEAT LONELINESS, verriet die Band bereits früher. Der Frontmann erzählt: „Morgen fangen wir an, zu mischen. Ich glaube zwei oder drei Lieder sind bereits fertig gemischt und gemastert. Die haben wir als erstes gemacht, weil wir allen zeigen wollten, dass wir kein Progressive Jazz-Album machen, sondern gute Musik. Deswegen haben wir erstmal drei Lieder dem Label präsentiert, damit wir die Erlaubnis bekommen, die restlichen neun auch zu machen.“

Vieldeutiger Titel

Anfang des Jahres wurde Rossdale nach dem Titel des neuen Bush-Albums gefragt. Er antwortete: „Nun ja. Das ist einer von diesen seltsamen Titeln. Er ist unendlich, weil man Einsamkeit nicht endgültig besiegen kann, nur temporär.“ Er fuhr fort: „Ich habe mit vielen Menschen über ihre Verbindung zu Bushs Musik gesprochen. Unsere Fans haben ihre eigenen Narrative für unsere Texte, sie sind wie eine Blaupause, die wir über die Jahre kreiert haben.“

Ein zentrales Motiv, mit dem sich die Alternative Rock-Band auseinandersetzt, ist psychische Gesundheit. „Das ist ein sehr aktuelles Thema“, meint der Sänger. „Unsere Musik ist über Beschwerden, Hoffnungen und Enttäuschungen. Genau wie das Leben selbst.“

