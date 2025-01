Die Metal-Alben der Woche vom 17.01. mit Grave Digger, Dunes, Tokyo Blade u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 17.01. mit Grave Digger, Dunes, Tokyo Blade u.a.

1 von 11 Dragonknight LEGIONS

2 von 11 Dunes LAND OF THE BLIND

3 von 11 Godzillionaire DIMINISHING RETURNS

4 von 11 Grave Digger BONE COLLECTOR

5 von 11 Hierarchies HIERARCHIES

6 von 11 Onirophagus REVELATIONS FROM THE VOID

7 von 11 Rigorious KINGDOM UNFOLD

8 von 11 Sarcator SWARMING ANGELS & FLIES

9 von 11 Thy Kingdom Will Burn THE LOSS AND REDEMPTION

10 von 11 Tokyo Blade TIME IS THE FIRE

Es ist schon erstaun­lich, mit welcher Verve Chris Boltendahl und seine Kollegen im 45. Jahr die Fahne des Heavy Metal schwenken. (Hier weiterlesen)

Dunes

Trippig und dabei melodisch, und strukturell in puncto Nachvollziehbarkeit nie zu weit draußen, entfachen die Sandleute von der Insel auf LAND OF THE BLIND einen veritablen Wüstensturm. (Hier weiterlesen)

Tokyo Blade

Wer auf klassische Einflüsse (Ozzy, Accept, Gary Moore, Axxis, ein bisschen Prog und Skid Row-Rotz) steht und das Ganze in einem wohltemperierten Mix aus traditioneller Produktion und ­modernem Ansatz hören möchte, sollte vor TIME IS THE FIRE und seiner Stereo­anlage Platz nehmen. (Hier weiterlesen)

