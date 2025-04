Der ehemalige Mötley Crüe– und derzeitige The Dead Daisies-Sänger John Corabi hat in der Vergangenheit immer wieder Alleingänge unternommen. Nach der Platte UNPLUGGED (2012) sind zuletzt mit ‘Cosi Bella (So Beautiful)’ (2021) und ‘Your Own Worst Enemy’ (2022) Singles erschienen. Nun soll ein weiterer Langspieler in Arbeit – oder zumindest in Planung – sein.

Mehr als gedacht

Im Interview mit The Rockpit bestätig Corabi, dass in nicht allzu ferner Zukunft mit neuer Musik seinerseits zu rechnen sei, und gibt an: „Ich habe gerade einen Vertrag für ein weiteres Soloalbum unterschrieben.“ Im Zuge dessen habe er mit seinem Manager zusammengesessen, „in Erinnerungen geschwelgt und alles rekapituliert. Es ist lustig – wir sind sozusagen diese Liste durchgegangen, wie viele Platten ich gemacht habe … Ich saß nur da und dachte: ,Scheiße.‘ Ich habe mir die Platten angesehen, die ich seit 2015 nur mit den Daisies gemacht habe.“

Seine gesamte Diskografie umfasst jedoch bekanntlich mehr als die Zeit seit 2015. Und so hat John Corabi „alle Platten gezählt“, an denen er seit Beginn seiner Karriere mitgewirkt hat, und kommt mit dem geplanten Soloalbum auf stolze zwanzig Platten. Der Fairness halber erwähnt er selbst, dass nicht alles davon seinem Gedankengut entsprungen ist. Neben einigen Live-Alben finden sich auch zahlreiche Cover, wie etwa mit dem Eric Singer Project (ESP).

Empfehlungen der Redaktion John Corabi möchte mit Mick Mars ein Blues-Album machen

„Es ist also nicht so, dass ich alle Songs selbst geschrieben habe, aber wenn man das alles weglässt, sind es immer noch 15 oder 16 eigene Platten, die ich gemacht habe. Es ist wirklich erstaunlich. Ich, so ein Typ aus Philadelphia. Ich dachte, ich hätte vielleicht ein oder zwei Platten in mir und würde dann an einer Fentanyl-Überdosis sterben. Aber hier bin ich, 40 Jahre später, immer noch fit wie ein Energizer-Hase“ , stellt er erstaunt fest, und findet schließlich: „Also ist alles gut.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.