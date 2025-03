Mötley Crüe: „Medizinische Prozedur“ bei Vince Neil

auch interessant

Eigentlich hätten Mötley Crüe dieses Frühjahr eine Live-Residenz in Las Vegas spielen sollen. Vom 28. März bis 19. April standen Termine im Dolby Live im Park MGM an. Daraus wird jedoch vorerst nichts, weil sich Frontmann Vince Neil einer „benötigten medizinischen Prozedur“ unterziehen muss, die seine Ärzte kürzlich angeraten haben. Die neu angesetzten Residenz-Shows steigen vom 12. September bis 3. Oktober.

Im Herbst zählt's

„An all die Crüeheads, die sich darauf gefreut haben, uns diesen Frühling zu sehen: Es tut mir wahrlich leid“, entschuldigt sich der Mötley Crüe-Sänger bei den Fans. „Meine Gesundheit hat Top-Priorität, damit ich euch die fantastischen Konzerte liefern kann, die ihr verdient. Und ich kann es nicht erwarten, auf die Bühne zurückzukehren. Danke euch allen für die Genesungswünsche, die mich weiterhin erreichen. Eure Unterstützung bedeutet mir mehr, als ihr wisst.“

Die restlichen Mötley Crüe-Mitglieder Nikki Sixx, Tommy Lee und John 5 melden sich im zugehörigen Statement ebenfalls zu Wort: „Bitte macht mit und wünscht Vince eine schnelle Genesung. Wir freuen uns darauf, dass es ihm wieder gut geht, und darauf, zusammen im September Las Vegas zu erobern. So können wir es nicht erwarten, euch alle da draußen zu sehen. Zudem danken wir euch für euer Verständnis und eure Unterstützung in der Zwischenzeit.“

Die anstehende Residenz von Mötley Crüe in der Stadt des Glücksspiels wird als „alles offenlegende Show“ angekündigt, die „das Publikum in die Geschichte der Band eintauchen lässt — bis hin zur Rekorde brechenden ‚Stadium Tour'“. Es wird das mittlerweile dritte Mal sein, dass das Quartett in Las Vegas residiert — nach „Mötley Crüe Takes On Sin City“ (2012) sowie „Evening In Hell“ (2013).

