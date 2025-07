Die komplette Plattenteller-Rubrik mit Gavin Rossdale findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welches ist das neueste Album in deiner Sammlung?

Gavin Rossdale: Darüber muss ich nicht lange nachdenken: Das dürfte Poppy mit NEGATIVE SPACES aus dem Jahr 2024 sein.

MH: Welche Platte hat dein Leben verändert?

GR: Ganz klar: Das muss NEVER MIND THE BOLLOCKS von den Sex Pistols gewesen sein. Es ist vermutlich das perfekteste Album aller Zeiten und hat eine musikalische Revolution losgetreten!

MH: Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung!

GR: Oh je, da kann ich mich nicht zwischen zwei Alben entscheiden: Das eine stammt von David + David und heißt BOOMTOWN, das andere ist THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS von David Bowie.

MH: Gibt es ein Album, auf dem du besonders gerne mitgespielt hättest?

GR: Hmmm, vermutlich auf sämtlichen Scheiben von PJ Harvey!

MH: Bitte empfiehl uns jeweils eine Platte aus den Siebzigern, Achtzigern und Neunzigern!

GR: Aus den Siebzigern muss ich noch einmal eine Lanze brechen für NEVER MIND THE BOLLOCKS von den Sex Pistols. Aus den Achtzigern kann ich euch guten Gewissens INFECTED von The The empfehlen, und aus den Neunzigern THE DOWNWARD SPIRAL von Nine Inch Nails.

