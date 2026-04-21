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Evanescence: Neues Album „ist ein Zufluchtsort der Wahrheit“

Amy Lee, Evanescence
Evanescence @ Rock in Rio Festival, Brasilien am 15. September 2024.
Foto: AFP via Getty Images, MAURO PIMENTEL. All rights reserved.
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Nach der kürzlichen Ankündigung des neuen Evanescence-Albums spricht Frontfrau Amy Lee über die Bedeutung der darauf enthaltenen Songs.
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Anfang April haben Evanescence ihr neues Studioalbum SANCTUARY für den 5. Juni 2026 angekündigt. Mit ‘Who Will You Follow’ ist bereits die erste Single erschienen – lässt man den ‘Devil May Cry’-Soundtrack-Song ‘Afterlife’ außer Acht. Für Frontfrau und Mastermind Amy Lee sei die Arbeit an der Platte „ein Ventil für sehr vieles, was sich falsch und außer Kontrolle anfühlte“ gewesen. Zudem sei es „ein Ort, an dem ich durch die Kraft der Musik und der Verbundenheit Hoffnung entfachen konnte.“ 

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Käufliche Wahrheit

Im Interview mit Audacy Music geht die Musikerin ein wenig mehr ins Detail. Darauf angesprochen, worum es in ‘Who Will You Follow’ geht, gibt Lee an: „Es geht darum, wo wir stehen und was real ist – die Lügen zu durchschauen. Ich habe das Gefühl, wir werden heutzutage mit so vielen Informationen überschwemmt, mit Menschen, die ein Interesse daran haben, was wir glauben. Es fühlt sich an, als wäre die Wahrheit käuflich. Für mich geht es darum, das zu durchbrechen und in die Realität zurückzukehren.“ 

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Daher auch der Albumtitel, der übersetzt unter anderem Zuflucht bedeutet. „Es ist genau das – ein Zufluchtsort“, erklärt Amy Lee weiter. Jedoch sei es „keine Flucht vor dieser chaotischen, surrealen und gewalttätigen Zeit, sondern eine Flucht vor den Lügen, die behaupten, wir lebten nicht in dieser verrückten Zeit. Es ist ein Zufluchtsort der Wahrheit – und der Gemeinschaft.“ Das sei Musik für die 44-Jährige schon immer gewesen.

Während der Aufnahmen zu THE BITTER TRUTH (2021) brach die Pandemie aus. Wie viele andere fragten sich auch Evanescence in jener Zeit, „ob jemals wieder Normalität einkehren würde.“ Besonders in derlei „schmerzhaften und schwierigen Momenten“ beschreibt Lee die Musik generell als „Ort, an dem ich alles sagen kann – ohne Zensur, ohne Zurückhaltung. Niemand verbietet mir, irgendetwas zu sagen. Es ist unsere Welt. Und es fühlt sich einfach so schön an, auch anderen Menschen etwas zu schenken, das ihnen Freude bereitet.“


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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