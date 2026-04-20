Die Scorpions hatten eigentlich vor, in den kommenden Tagen eine Handvoll Konzerte in Indien zu spielen. Vom 21. April bis 30. April waren Klaus Meine und Co. für vier Liveshows in Shillong, Delhi-NCR, Bengaluru und Mumbai gebucht. Daraus wird nun leider (vorerst) doch nichts. Denn wie Tour-Veranstalter BookMyShow in den Sozialen Medien mitteilt, sind die Hannoveraner Hard-Rocker aufgrund „unvorhergesehener medizinischer Umstände“ verhindert.

Der Nachholwille ist da

„Wir bedauern, euch darüber zu informieren, dass die ‚Coming Home India Tour‘ der Scorpions, die am 21. April in Shillong, am 24. April in Delhi-NCR, am 26. April in Bengaluru und am 30. April in Mumbai hätte stattfinden sollen, wegen unvorhergesehener medizinischer Umstände, die die Band-Mitglieder beeinträchtigen, abgesagt ist“, lässt BookMyShow wissen. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und Enttäuschung, die dadurch den Fans entstehen. Die Band ist sehr erpicht darauf, in Indien aufzutreten, wann immer es innerhalb ihres Terminplans möglich ist.“

Im Rahmen der „Coming Home India Tour“ hätten die Scorpions zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten im bevölkerungsreichsten Staat der Erde gespielt. Zum letzten Mal stand das Quintett im Dezember 2007 in Indien auf der Bühne — und zwar, als es auf seiner „Humanity World Tour“ in Shillong, Mumbai und Bengaluru seine Verstärker aufdrehte. Im Mai 2025 sahen sich die Musiker dazu gezwungen, Teile ihrer Südamerikatournee zum 60. Band-Jubiläum wegen einer Atemwegsinfektion von Klaus Meine abzusagen. Zuletzt haben die „Scorps“ vor gar nicht allzu langer Zeit live gerockt — nämlich am 15. April in Brüssel.

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Frontmann Klaus Meine hat erst kürzlich dem Rolling Stone India ein Interview gegeben. Dabei untermauerte er, dass seine Musikgruppe „dieses Gefühl von Begeisterung“ vor der Tour hätten. „Wir genießen immer noch das, was wir machen. Und wir sind immer noch sehr leidenschaftlich bei gewissen Dingen und freuen uns sehr auf das, was noch vor uns liegt.“ Gewiss sei das, was noch kommen wird, „viel kürzer als die Jahre, die hinter uns liegen“. Die Scorpions sind laut Klaus aber sehr dankbar dafür, dass es die Band noch gibt. „Wir stehen noch. Gott weiß, wie lange wir das noch machen können. Jedes Jahr werden wir älter, aber wenn wir die Fans vor der Bühne sehen, bekommen wir so viel Energie und Kraft von ihnen zurück, dass wir im Herzen immer noch jung sind.“

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