Die Scorpions lassen bekanntlich einen Kinofilm über die Band machen. Nachdem die Londoner Produktionsfirma Warner Bros. Studios Leavesden erst kürzlich die Besetzung für ‘Wind Of Change’ (wie das Biopic heißen wird) bekanntgegeben hat, gibt es nun einen ersten Trailer zu dem Streifen zu sehen (siehe unten). Produzent Ali Afshar hat überdies ein paar Bilder vom Aufeinandertreffen der Musiker mit ihren Darstellern gepostet.

Vielversprechender Teaser

So wirkten bei den Dreharbeiten einige namhafte Schauspieler mit. Als Frontmann Klaus Meine tritt Ludwig Trepte (‘Unsere Mütter, unsere Väter’, ‘Deutschland 83’) in Aktion. Alexander Dreymon (‘The Last Kingdom’) mimt Gitarrist Rudolf Schenker, während Lead-Gitarrist Matthias Jabs von Ed Speleers (‘Downton Abbey’, ‘Outlander’, ‘You’, ‘Star Trek: Picard’) dargestellt wird. Des Weiteren gibt Luke Brandon Field (‘Interview With The Vampire’, ‘Jojo Rabbit’, ‘The Flash’) Schlagzeuger Herman Rarebell. Es verbleiben die zwei wohl berühmtesten Darsteller: Der Brite Dominic West (‘The Crown’, ‘The Affair’, ‘Tomb Raider’) spielt Scorpions-Manager Doc McGhee, und David Kross (‘Der Vorleser’, ‘Prey’, ‘Ballon’) verkörpert einen gewissen Andrej — einen Freund der Band, der in einem DDR-Kittchen einsitzt.

Als Regisseur für ‘Wind Of Change’ fungiert im Übrigen Alex Ranarivelo, welcher sich mit Sportfilmen wie ‘Born A Champion’ und ‘Bennett’s War’ einen Namen gemacht hat. Ali Afshar von der zweiten Produktionsfirma ESX Entertainment ergänzt: „Diesen Film zu entwickeln und zum Leben zu erwecken, war eine unglaubliche Reise, die sich surreal anfühlt. Nicht nur hat mir die Musik der Scorpions in den frühen Achtziger Jahren durch enorme Schwierigkeiten als iranischer Einwanderer in Amerika geholfen. Zudem erscheint ihre Botschaft der Liebe, des Friedens und des Rock’n’Roll heute relevanter als jemals zuvor.

Diese Filmbesetzung ist ein fantastische Ensemble mit wahrlich großen Talent. Ich kann FOX Entertainment und Warner Bros. Home Entertainment gar nicht genug für ihre Unterstützung sowie im Besonderen der Band — Rudolf, Klaus und Matthias — für ihren Glauben an und ihr Vertrauen in uns danken.“

