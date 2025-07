Einmal Black Sabbath geht noch! Die Gründerväter des Heavy Metal treten bekanntlich am morgigen Samstag, den 5. Juli 2025 ein letztes Mal in Originalbesetzung auf. Nachdem schon der Getränkefabrikant Liquid Death sowie das Make-up-Unternehmen Jolie Beauty auf den „Back To The Beginning“-Zug aufgesprungen sind und mit Ozzy Osbourne Produkte auf den Markt bringen und auch Gitarren-Gibson eine Aktion mit Tony Iommi macht, werden die Briten nun zu Plastik.

Nerv getroffen

Denn Lego erweist Black Sabbath ebenfalls die Ehre. So hat sich das Legoland Discovery Centre Birmingham aufgeschwungen und zollt Ozzy Osbourne und Co. Tribut. Die Bauklötzehersteller haben nämlich das Stadion Villa Park nachgebaut (in kleinerem Maßstab, versteht sich) — inklusive einer Bühne, auf der die vier Musiker in Form von Lego-Figuren rocken. Dabei haben sich die Erbauer wirklich Mühe gegeben — Tony Iommi hat zum Beispiel seinen typischen Bart bekommen, und Ozzy seine markante runde Sonnenbrille.

Anschauen kann man sich den Spaß im Legoland Discovery Centre Birmingham. Geschäftsführerin Amy Langham kommentiert: „Black Sabbath sind wahre Ikonen von Birmingham. Und dies hat sich als die perfekte Art angefühlt, ihr letztes Heimspiel zu ehren. Unsere Meistermodellbauer hatten einen riesigen Spaß dabei, Ozzy und die Band in Lego-Form zum Leben zu erwecken. Und wir hoffen, dass wir hiermit einen Nerv bei jungen wie alten Black Sabbath-Fans treffen.“ Das Modell ist Teil der Miniland-Strecke des Legoland in der englischen Großstadt, mit der Wahrzeichen und Legenden von Birmingham gefeiert werden. Beim Bau wurden natürlich keine Fledermäuse verletzt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.