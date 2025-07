In diesen Tagen dreht sich viel um Black Sabbath und Ozzy Osbourne und ihren Abschied von der Live-Bühne am morgigen Samstag, den 5. Juli 2025 in Birmingham. Zu diesem Anlass gaben die Musiker auch ein Interview — und im Gespräch mit dem britischen Classic Rock-Magazin gaben Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler und Schlagzeuger Bill Ward Auskunft darüber, ob sie es sich vorstellen könnten, noch ein Album aufzunehmen. Zunächst rekapitulierte Iommi seine Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Produzent Rick Rubin beim letzten Studiowerk 13, welches 2013 erschienen ist.

Uneindeutige Gemengelage

„Manche der Sachen klangen besser, als wir in meinem Haus daran arbeiteten. Es klang lebendiger. Aber es ist, was es ist. Und es ist eine Schande, dass Bill darauf nicht spielte, aber es war eben schwierig.“ Des Weiteren ergänzt Butler: „Ich wurde glauben gemacht, dass Ozzy die ganzen Texte schreibt, doch Rick Rubin bestand darauf, dass ich sie schreibe. Also veränderte ich ein paar Texte und Ideen von Ozzy. Dann schrieb ich alles in einem verrückten Rausch. Ich habe es gerne, wenn die Texte von Black Sabbath etwas bedeuten. Doch zu versuchen, mir 13 Themen auszudenken, über die ich schreiben kann, am Abend vor den Aufnahmen, hat mir Kopfschmerzen bereitet.“

Schließlich eröffnet Iommi: „Man hat mich darauf angesprochen, eine Black Sabbath-Platte zu machen. Es könnte gut werden, aber ich will mir nicht wie letztes Mal Zeit nehmen und Material schreiben, nur damit es dann so planlos wird.“ Alsdann meldet sich Geezer zu Wort: „Wünschte ich, wir hätten ein weiteres Album gemacht? Nein, das tue ich nicht, aber wenn jemand wirklich ein weiteres Album machen wollen würde, wäre ich dabei. Aber nicht nur, damit wir eines machen.“ Bei Bill Ward, welcher bei 23 nicht mit von der Partie war und von Rage Against The Machine-Drummer Brad Wilk ersetzt wurde, rennt man dagegen mit einer weiteren Black Sabbath-Scheibe offene Türen ein: „Ich würde liebend gerne ein weiteres Album machen. Da bin ich direkt.“ Konkrete Pläne hierzu gibt es nicht.

—

