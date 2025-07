Es ist noch nicht vorbei, bis die fette Dame gesungen hat – lautet eine Redensart. Und in diesem Fall ist Ozzy Osbourne besagte Lady. Die Heavy Metal-Ikone kämpfte zuletzt bekanntlich mit seiner Gesundheit (insbesondere mit Rückenproblemen) und wünschte sich nichts sehnlicher, als sich live von seinen Fans zu verabschieden. Am besten in seiner Heimatstadt Birmingham. Und genau diesen Wunsch erfüllen ihm nun Black Sabbath. Der Clou: Das Quartett steht dabei in Originalbesetzung auf der Bühne. Sprich: Neben Ozzy sind Gitarrist Tony Iommi, Bassist Geezer Butler sowie Schlagzeuger Bill Ward dabei, der bei der Abschiedstournee aus Fitness-Gründen nicht mit von der Partie war. Die Herren spielen damit zum ersten Mal seit zwanzig Jahren wieder gemeinsam eine Liveshow.

Ehrensache

Beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne unter dem Titel „Back To The Beginning“ und den in Originalbesetzung auftretenden Black Sabbath am 5. Juli 2025 im Villa Park in Aston, Birmingham sind auch Slayer mit von der Partie. Laut Gitarrist Kerry King haben die Thrasher dabei vor, den Heavy Metal-Legenden ein besondere Ehre zu machen. So will das Quartett ein Black Sabbath-Cover vortragen. Doch damit nicht genug: Zahlreiche weitere Hochkaräter aus der Welt des Metal geben sich die Ehre. So drehen Metallica, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb Of God, Anthrax, Mastodon, Guns N’ Roses, Tool und Rival Sons ihre Verstärker in Birmingham auf. Des Weiteren wird eine Supergroup/Tributeband unter der musikalischen Leitung von Tom Morello (Rage Against The Machine) auftreten.

Hierbei liefern Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan & Slash (Guns N’ Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E. Lee, Jonathan Davis (Korn), K.K. Downing, Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token II (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Zakk Wylde, Vernon Reid (Living Colour), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), David Ellefson (The Lucid, Dieth, Kings Of Thrash, ehemals Megadeth), Whitfield Crane (Ugly Kid Joe) sowie Ozzy Osbourne-Produzent Andrew Watt Gasteinlagen.

Als Moderator fungiert der Metal-affine Schauspieler Jason Momoa. Ozzy Osbourne kommentiert das Event wie folgt: „Es ist Zeit für mich, zurück zum Anfang zu gehen… Zeit für mich, dem Ort, an dem ich geboren wurde, etwas zurückzugeben. Ich fühle mich so gesegnet, dies mit der Hilfe von Leuten zu machen, die ich liebe. Birmingham ist die wahre Heimat des Metal. Für immer Birmingham.“

Überwältigende Nachfrage

Auf www.backtothebeginning.com kann man sich für 26,99 Euro (zuzüglich Steuern und einer Service-Gebühr) ein Streamingticket schießen. Los geht der Spaß am 5. Juli um 16 Uhr. Des Weiteren kann man sich noch bis 7. Juli 2025 um 16 Uhr das komplette Konzert im Nachhinein reinziehen. Sharon Osbourne kommentiert hierzu: „Wir hatten so eine überwältigende Nachfrage von den Fans auf der ganzen Welt, die keine Tickets für die Show bekommen konnten. Und sie flehten uns in den Sozialen Medien an, die Show als Livestream zu übertragen. Da dies solch ein historisches Ereignis ist, konnten wir sie einfach nicht enttäuschen.“

