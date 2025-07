Dass es zuletzt eher uncoole Neuigkeiten aus dem Lager der Foo Fighters gab (Drummer Josh Freese musste gehen, Dave Grohl wurde Vater außerhalb seiner Ehe), ändert nichts daran, dass die Gruppe dieses Jahr das 30. Jubiläum ihres Band-betitelten Debütalbums feiert. Zu diesem Anlass veröffentlichen die Alternative-Rocker nun das neue Lied ‘Todays’s Song’ (Lyric-Video siehe unten). Außerdem richtet Bandboss Dave Grohl eine emotionale Botschaft an die Fans. Das zugehörige Artwork hat übrigens Grohls Tochter Harper designt.

Für immer für Taylor

„Im Lauf der Jahre haben wir Momente unbändiger Freude erlebt – und Momente tiefster Trauer“, beginnt die persönliche Nachricht Dave Grohl an die Fans der Foo Fighters. „Augenblicke des triumphalen Sieges – und Zeiten schmerzhafter Niederlagen. Wir haben gebrochene Knochen und gebrochene Herzen geheilt. Doch wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen, füreinander, miteinander – ganz gleich, was passiert ist. Denn im Leben kann man einfach nicht allein durchs Leben gehen. Es versteht sich von selbst, dass diese Geschichte ohne die unbändige Energie von William Goldsmith, die erfahrene Weisheit von Franz Stahl und die donnernde Magie von Josh Freese unvollständig wäre.

Deshalb gilt ihnen unser tief empfundener Dank — für die gemeinsame Zeit, die Musik und die Erinnerungen, die wir im Lauf der Jahre miteinander teilen durften. Danke, meine Herren. Und… Taylor. Dein Name wird jeden Tag ausgesprochen — manchmal mit Tränen, manchmal mit einem Lächeln. Aber du bist noch immer in allem, was wir tun, überall, wo wir hingehen — für immer. Die Größe deiner wunderbaren Seele wird nur übertroffen von der unendlichen Sehnsucht, die wir in deiner Abwesenheit empfinden. Uns allen fehlt du unbeschreiblich. Die Foo Fighters werden Taylor Hawkins für immer in jeder Note tragen, die wir spielen — bis wir eines Tages unser Ziel erreichen.“

