Diese Neuigkeit trudelte am Wochenende so überraschend ein — überraschender wäre nur noch gewesen, hätten Abor & Tynna den Eurovision Song Contest gewonnen. Wie dem auch sei: Die Foo Fighters haben Schlagzeuger Josh Freese vor die Tür gesetzt. Der Drummer überbrachte diese Nachricht selbst in den Sozialen Medien. Einen Grund erhielt der vielbeschäftigte Musiker nicht von Dave Grohl und Co.

Ein bisschen schockiert

„Die Foo Fighters haben mich am Montagabend angerufen um mich wissen zu lassen, dass sie sich entschieden haben, ‚in eine andere Richtung zu gehen, was ihren Schlagzeuger angeht’“, heißt es im zugehörigen Statement von Josh Freese. „Mir wurde kein Grund dafür genannt. Abgesehen davon habe ich die zwei Jahre mit ihnen genossen — sowohl auf als auch neben der Bühne. Und ich unterstütze das, was sie für das Beste für die Band halten. In meinen 40 Jahren als professioneller Drummer bin ich niemals von einer Band entlassen worden. Ich bin aber nicht wütend, nur ein bisschen schockiert und enttäuscht.

Wie die meisten von euch wissen, habe ich immer freischaffend gearbeitet und bin zwischen Bands hin und her gesprungen. Es geht mir also gut. Bleibt dran für meine Liste ‚Die Top 10 möglichen Gründe dafür, dass Josh bei den Foo Fighters rausgeschmissen wurde’.“ Freese nahm auf dem Drum-Hocker der Alternative Rock-Formation Platz, nachdem sein Vorgänger Taylor Hawkins am 25. März 2022 in seinem Hotelzimmer in Bogotá verstorben war. Die Foo Fighters selbst haben sich bislang nicht zu der Personalie geäußert und folglich auch nicht verraten, wer nun bei ihnen die Felle verdrischt. Darüber hinaus war die Gruppe zuletzt in den Schlagzeilen, weil Bandboss Dave Grohl außerhalb seiner Ehe erneut Vater geworden war.

