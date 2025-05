„Fünf Jahre Tür an Tür mit Alice

In den letzten Tagen wurden wir unter anderem als rückgratlos, undemokratisch, Systembücklinge, Stasi, Faschos und Nazis beschimpft. Warum? Weil wir uns von unserem Gitarristen Marc-Philipp getrennt haben, mit dessen Weltanschauung wir nicht einmal annähernd konform gehen und dies fälschlicherweise als Reaktion auf eine Ausstrahlung des „ZDF Magazin Royale“ gedeutet wurde und wird.

Aber der Reihe nach. Am 25.04.2025 erhielten wir einen Hinweis darauf, dass eben jener Marc-Philipp Betreiber des Youtube-Kanals „Clownswelt“ sei, einem Format, das diesem Hinweisgeber nach rechtsextreme Inhalte verbreite. Daraufhin haben wir uns einige Videos auf dem Kanal angesehen. Der Inhalt hat uns zutiefst geschockt. Das komplette rechte Programm ist hier zu finden, und der Hass gegen alles Fremd- und Andersartige ist allgegenwärtig. Ebenso der Support für die und von der AfD, als dessen politisches Vorfeld der Urheber sich selbst bezeichnet, und deren Vorzeige-Neonazi Björn Höcke er offensichtlich glühend verehrt.

Die in sämtlichen Videos zu hörende anonyme Stimme aus dem Off erkannten wir sofort eindeutig als Marc-Philipp, einen Mitmusiker seit fünf Jahren, von dem wir eine derartige Geisteshaltung und Radikalisierung nie erwartet hätten.

Marc-Philipp wusste definitiv, dass wir nicht seiner Meinung sind und hat uns all die Jahre verschwiegen, dass er diesen Kanal betreibt. Er hat offenbar nicht einmal ein Problem gehabt, in einer Band zu spielen, deren Texte eine völlig andere politische Richtung verfolgen als die seine. Wahrscheinlich hat er einfach gern mit uns Musik gemacht, und das haben wir tatsächlich auch mit ihm. Denn als Musiker ist er unzweifelhaft sehr talentiert, und über Politik zu reden hat er nach wenigen kurzen Debatten am Anfang unserer Zusammenarbeit offenbar bewusst vermieden.

Aber weiter in der Reihenfolge der Ereignisse. Am 26.04.2025 fragten wir ihn per WhatsApp, ob dieser Kanal seiner sei. Er hatte nun die Gelegenheit, sich zumindest zu erklären, seine Sicht der Dinge uns gegenüber darzustellen. Diese Chance hat er nicht genutzt und uns schlicht und ergreifend ignoriert. Dies hält übrigens bis heute an. Daraufhin haben wir uns entschlossen, uns von ihm zu trennen, dies am 28.04.2025 getan und offiziell auf unseren Kanälen erklärt. Und zwar auf eine freundliche Weise, die ihm nicht geschadet und ihn in keiner Weise diffamiert hat.

Die Trennung hat erstmal nicht viele Menschen interessiert, bis anderthalb Wochen später, am 09.05.2025, die Sendung „ZDF Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann ausgestrahlt wurde. In dieser Sendung hat Böhmermann „Clownswelt“ als rechtspopulistischen Kanal öffentlich gemacht und einige Hinweise gegeben, anhand derer man mit ein wenig Google-Recherche leicht die Identität von Marc-Philipp aufdecken kann. Dazu reichte der Vorname mit dem ersten Buchstaben des Nachnamens, der Geburtsort und dass er in einer Metal-Band gespielt hat. Unsere Trennung von ihm war also mitnichten eine Reaktion auf die Böhmermann-Sendung, sondern hat früher stattgefunden. Wir haben auch nicht seine Identität aufgedeckt, das waren andere.

Seitdem überschlagen sich die Ereignisse, und dass das rechte Kollektiv sich an einer kleinen Metal-Band aus Ostwestfalen abarbeitet, zeigt dessen Unverständnis des großen Ganzen. Es geht hier nicht darum, dass wir „einen Freund verraten“ haben. Jemand, der uns jahrelang bewusst verschweigt, dass er rechte Hetze verbreitet und dabei weiß, dass wir das nie akzeptieren würden, war ganz offensichtlich nie unser Freund. Diese Vorgehensweise ist mehr als nur enttäuschend. Dass er uns seine Geheimidentität absichtlich verschwiegen hat, hat er in einem aktuellen Interview mit „NIUS“ selbst bestätigt.

Von der Rechten wird uns gegenüber Toleranz und Meinungsfreiheit gepredigt, jedoch wie in solchen Kreisen üblich nur in eine Richtung. Was Marc-Philipp auf seinem Kanal betreibt ist aber weit mehr als nur seine Meinung zu sagen. Er nimmt Ausschnitte aus allen möglichen Videos, Zeitungsartikeln und so weiter und verstümmelt sie, verdreht ihre Aussage und serviert sie dem gierigen Zuschauer in einem selbst gewählten neuen Kontext. Und das alles schön anonym und als „Satire“ getarnt, damit ihm vermeintlich niemand etwas anhaben kann.

Da darüber hinaus die AfD mittlerweile auch durch den Bundesverfassungsschutz als gesichert rechtpopulistisch eingestuft wurde, ist es für uns erst recht nicht akzeptabel, einen aktiven Supporter dieser Partei in unserer Band zu haben.

POWERGAME steht für interkulturellen Austausch, für Toleranz gegenüber Einwanderern, Flüchtlingen, der LGTBQ+ – Community und anderen Gruppen, die von der lauten Rechten angefeindet werden. Aber POWERGAME steht nicht für Toleranz gegenüber Hass, Hetze, Diffamierung und Verleumdung.

Wir leben in einer Zeit, in der die politische Rechte sehr stark und zahlreich ist, das sieht man auf unseren Social Media-Profilen in den Kommentarspalten sehr deutlich. Gerade jetzt ist es daher umso wichtiger, Haltung zu zeigen. Wir stehen aufrecht gegen den Hass und für die Demokratie. Nach fünf Jahren Tür an Tür mit Alice W. begeben wir uns nun lieber in eine angenehmere Nachbarschaft.

Unsere Großeltern haben am eigenen Leib erlebt, was ein totalitäres rechtsextremes Regime anrichten kann. Dies darf nie wieder passieren. Keinen Millimeter nach rechts!

Viele Menschen sind uns in den letzten Tagen auch zur Seite gesprungen und haben Solidarität gezeigt. Dafür unseren herzlichsten Dank!

Wir werden uns jetzt wieder auf die positiven Dinge konzentrieren und neue Musik schreiben. Unsere EP werden wir nicht mehr veröffentlichen, weil auf den Aufnahmen noch Marc-Philipp zu hören gewesen wäre. Stattdessen werden wir diese Songs, an denen er keinen Songwriting-Anteil hatte, für unser kommendes Album neu aufnehmen. Außerdem wollen wir möglichst schnell wieder auf die Bühne.