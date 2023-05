Foo Fighters rekrutieren Josh Freese als Live-Drummer

Foo Fighters haben endlich einen Nachfolger für den am 25. März 2022 verstorbenen Taylor Hawkins gefunden beziehungsweise vorgestellt. So sitzt ab sofort Josh Freese bei den Liveshows der US-Rocker hinter der Schießbude. Die frohe Kunde überbrachten Dave Grohl und Co. im Rahmen einer Livestream-Probe namens „Foo Fighters: Preparing Music For Concerts“ (siehe Ausschnitt unten).

Altgedienter Allrounder

Zuletzt trommelte Josh Freese für Danny Elfman und The Offspring. Der 50-Jährige ist ein verdienter Live- und Studioschlagzeuger und hat bereits mit unzähligen namhaften Musikern und Bands zusammengespielt. So stand der neue Foo Fighters-Drummer unter anderem bereits in den Diensten von Guns N’ Roses, A Perfect Circle, Puddle Of Mudd, Nine Inch Nails, Weezer, Paramore, The Replacements, Sting, The Vandals und Evanescence. Insgesamt hat der Wahlkalifornier bei mehr als 300 Tonaufnahmen mitgewirkt.

Mit den Foo Fighters ist Josh Freese zuvor bei den Tribute-Konzerten zu Ehren von Taylor Hawkins Ende 2022 in London und Los Angeles aufgetreten. Das Sextett hat kürzlich sein mittlerweile elftes Studioalbum angekündigt: BUT HERE WE ARE erscheint am 2. Juni 2023. Taylor Hawkins stieg 1997 bei der Gruppe von Dave Grohl ein, nachdem er zuvor für Alanis Morissette musiziert hatte. Foo Fighters trennten sich während den Aufnahmen zu THE COLOUR AND THE SHAPE (1997) von William Goldsmith, mit dessen Schlagzeugspiel Grohl nicht zufrieden war. Hawkins wurde tot in einem Hotelzimmer in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá aufgefunden, wo die Formation auftreten sollte.

Thanks for joining us. It will be streaming on @Veeps for 72 hours on demand if you missed it: https://t.co/hzz5G9mOKy We’ll see you all soon. pic.twitter.com/c7NATC6lzD — Foo Fighters (@foofighters) May 21, 2023

