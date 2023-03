Foo Fighters: Diese 2 Drummer sollen Taylor Hawkins ersetzen

Taylor Hawkins bei der Einführung der Foo Fighters in die Rock And Roll Hall Of Fame am 30. Oktober 2021 in Cleveland, Ohio

Die Foo Fighters müssen sich auf ihren anstehenden Konzerten mit anderen Schlagzeugern behelfen. Der langjährige Drummer Taylor Hawkins hat bekanntlich vor knapp einem Jahr — am 25. März 2022 — in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá das Zeitliche gesegnet. Nun soll sich die Band um Nirvana-Legende Dave Grohl auf zwei Nachfolger festgelegt haben — zumindest, was die Live-Shows angeht.

Freunde der Band

Dies berichtet zumindest die kanadische Zeitung „Toronto Sun“. Demnach stünden Foo Fighters kurz davor zu verkünden, wer demnächst zusammen mit Grohl, Bassist Nate Mendel, den Gitarristen Pat Smear und Chris Shiflett sowie Keyboarder Rami Jaffee auf der Bühne stehen wird. So hat dem Blatt offenbar eine der Band nahestehende Quelle gesteckt, dass es sich bei den Aushilfen einerseits um Soundgarden- und Pearl Jam-Trommler Matt Cameron, und andererseits um Atom Willard (Rocket From The Crypt, The Special Goodness, The Offspring, Angels And Airwaves, Against Me!) handeln soll.

„Foo Fighters haben während der letzten paar Monate mit einer Reihe Musiker gearbeitet, die Taylor Hawkins und der Gruppe nahestehen“, zitiert die „Toronto Sun“ die namentlich nicht genannte Quelle. „Matt und Atom sind die Favoriten für die Drums bei den Konzerten, von denen das erste im Mai stattfindet. Vornehmlich wird Matt spielen, aber Atom wird sich mit ihm abwechseln. Beide haben im Studio 606, dem Studio der Foo Fighters, geprobt. Matt war ein toller Freund von Taylor und ist sehr eng mit Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl befreundet. Die finalen Arrangements werden derzeit aufgesetzt, aber es sieht sehr wahrscheinlich aus, dass Matt diesen Sommer die Shows in den USA spielen wird.“

