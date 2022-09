Foo Fighters spielen ‘My Hero’ mit Sohn von Taylor Hawkins

Am Samstag, den 3. September ging die erste von zwei Tributeshows für den am 25. März 2022 verstorbenen Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins über die Bühne. Im Londoner Wembley Stadion haben sich dabei unzählige Stars aus der Musikwelt die Klinke in die Hand gegeben, darunter Brian Johnson (AC/DC), Lars Ulrich (Metallica) Travis Barker (Blink-182), Liam Gallagher (Ex-Oasis), Josh Homme (Queens Of The Stone Age) sowie Brian May und Roger Taylor (Queen).

Dave Grohl spielte entweder selbst Schlagzeug oder ließ die Drums von anderen Trommlern bearbeiten. Eine schöne Geste inszenierten Foo Fighters beim ihrem Song ‘My Hero’. Hier holten sich die Musiker Shane, den Sohn von Taylor Hawkins, ans Drumkit, der seine Aufgabe formidabel ausführte. Ein paar Ausschnitte und Videos von dem genau 50 Lieder umfassenden Konzert könnt ihr euch weiter unten anschauen.

After watching #taylorhawkinstribute I am curious how the two Van Halen songs were chosen. Both such great ones; would never guessed “On 🔥” would make the cut, but was amazing live! Perhaps particular favorites of @taylorhawkins ?

pic.twitter.com/s1hkvtp0NP

— Greg Renoff (@GregRenoff) September 4, 2022