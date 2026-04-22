Foo Fighters veröffentlichen diesen Freitag (24. April 2026) ihr neues Studiowerk YOUR FAVORITE TOY. In den zugehörigen Interviews spricht Bandboss Dave Grohl auch über die jüngste Personalie bei den Alternative-Rockern: Drummer Ilan Rubin (zuvor bei Nine Inch Nails) kam für Josh Freese (welcher seinerseits zu Nine Inch Nails zurückkehrte) in die Band. Und der frühere Nirvana-Trommler findet den Neuzugang richtig knorke.

Neuorientierung

„Es ist lustig“, sinniert der Foo Fighters-Gründer im Gespräch bei Studio Brussel. „Ilan war 17 Jahre oder so bei Nine Inch Nails. Und dort werden diese sehr musterspezifischen Grooves und Rhythmen verlangt. Und das Schlagzeugspiel muss sehr vernetzt sein — mit Clicktrack und allem drum und dran. Es muss einfach mechanisch sein. Als er bei uns eingestiegen ist, war es das erste Mal seit 17 Jahren, dass er live nicht mit Clicktrack gespielt hat. Das heißt: Als er anfing, mit uns zu spielen, hatte er immer noch in seiner Denkweise drin, dass er irgendwie strukturiert und wie auf Platte klingen muss.

Und ich bin auch ein Drummer. Manchmal machte er etwas am Schlagzeug — und ich meinte: ‚Ilan, mach das weiter.‘ Und er sagte: ‚Bist du sicher?‘ Worauf ich erwiderte: ‚Scheiße, ja! Dreh durch. Tob dich einfach aus.‘ Und man konnte sehen, wie er seine Flügel ausbreitete. Er ist solch ein phänomenaler Trommler. Seine Fähigkeiten sind jenseits von Gut und Böse. Wenn er Drum-Soli während der Konzerte macht, lache ich einfach frage mich: Wie zur Hölle hat er das gerade gemacht? Es ist unglaublich. Er spürt gerade dieses Gefühl von Befreiung und Freiheit bei uns, sodass er einfach strahlt. Er ist unglaublich.“

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Bei Nine Inch Nails saß Rubin zwei Mal hinter der Schießbude — zunächst von 2008 bis 2009, und dann seit 2013, bis im Juli 2025 Foo Fighters ihn rekrutierten. Des Weiteren verdrischt Ilan beim Angels & Airwaves (der anderen Musikgruppe von Blink-182-Gitarrist/-Sänger Tom DeLonge) die Felle. Außerdem hat er mit Danny Elfman (‘Simpsons’, Tim Burton) musiziert. Grohl und Co. engagierten als Nachfolger für den 2022 verstorbenen Taylor Hawkins erst einmal Josh Freese. Letzterer war laut Dave musikalisch einfach nicht auf einer Wellenlänge mit der Formation. Das Sextett ist diesen Sommer übrigens live zu sehen: Am 17. Juni in der Münchner Allianz Arena sowie am 1. Juli im Berliner Olympiastadion.

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