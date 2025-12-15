Josh Freese wurde bekanntlich im Mai 2025 überraschend bei den Foo Fighters rausgeworfen. In einem aktuellen Interview bei „Trunk Nation With Eddie Trunk“ sollte der renommierte Schlagzeuger nun darüber Auskunft geben, ob er „irgendeine Klarheit“ darüber hat, warum ihn Dave Grohl und Co. zwei Jahre nach seiner Verpflichtung als Ersatz für Taylor Hawkins wieder vor die Tür gesetzt haben.

Keiner, der Gerüchte streut

„Nein“, gesteht Josh Freese. „Ich habe ein paar Theorien, aber ich finde, die Leute sind daran interessiert, weil Foo Fighters so eine riesige Band sind. Deswegen zögere ich ein bisschen, überhaupt Kommentare dazu abzugeben, denn alles, was ich sagen werde, wird benutzt, durch die Gegend geworfen, weiter veröffentlicht und reposted werden. Aber ja, ich habe die Zeit, die ich dort verbracht habe, geliebt. Ich hatte ein paar tolle Jahre mit diesen Jungs.“

Des Weiteren sprach Moderator Trunk Freese noch auf die ironische Tatsache an, dass Foo Fighters Ilan Rubin von Nine Inch Nails als neuen Trommler engagiert haben, während Josh Freese erneut bei Trent Reznor und Co. angeheuert hat. „Was den Drummer-Tausch angeht, ist das lustig, weil es einfach nur Zufall ist, wie es sich ergeben hat. Das war keine Absicht.“ Reznor habe sich einfach gedacht: ‚Dann rufe ich eben Josh Freese an.‘ Und: „Ich habe direkt zugesagt, weil ich es vermisst und es geliebt habe, mit Trent zu arbeiten, seit dem letzten Mal zwischen 2005 und 2009.“

„Seelenlos“

Freeses Statement zur Trennung von den Alternative-Rockern las sich wie folgt: „Die Foo Fighters haben mich am Montagabend angerufen um mich wissen zu lassen, dass sie sich dazu entschieden haben, ‚in eine andere Richtung zu gehen, was ihren Schlagzeuger angeht‘. Mir wurde kein Grund dafür genannt. Abgesehen davon habe ich die zwei Jahre mit ihnen genossen — sowohl auf als auch neben der Bühne. Und ich unterstütze das, was sie für das Beste für die Band halten. In meinen 40 Jahren als professioneller Drummer bin ich niemals von einer Band entlassen worden.

Ich bin aber nicht wütend, nur ein bisschen schockiert und enttäuscht. Wie die meisten von euch wissen, habe ich immer freischaffend gearbeitet und bin zwischen Bands hin und her gesprungen. Es geht mir also gut.“ Im seinem Statement hatte der 52-Jährige augenzwinkernd angekündigt, in Bälde eine Liste von möglichen Demissionsgründen zu präsentieren. Mit „Die Top 10 möglichen Gründe dafür, dass Josh bei den Foo Fighters rausgeschmissen wurde“ bog der US-Amerikaner dann auch um die Ecke.

Joshs Top 10 rein spekulative Entlassungsgründe:

10. Habe einmal ‘My Hero’ eine stabile ganze Woche lang auf Tour gepfiffen.

09. Konnte nur einen Fugazi-Song nennen.

08. Zwei Worte: Polyrhythmen.

07. Präzise wie ein Metronom zu trommeln wurde als „seelenlos“ erachtet.

06. Forderte, jede Probe mit einem zwanzigminütigen Cowbell-Klangbad zu beginnen.

05. Habe niemals auch nur einmal versucht, mir einen Bart wachsen zu lassen.

04. Bin nicht im Studio aufgetaucht, weil Merkur in seiner rückläufigen Phase war.

03. Habe Noodles (The Offspring) versprochen, er könnte der vierte Gitarrist sein.

02. Weigerte mich aufzutreten, es sei denn, mir wurden ein Hexenbrett und Nunchakus nach jeder Show garantiert.

01. Die ganze Schoßhund-Sache wurde ein wenig viel. [Schoßhund in dem Sinn, Vorgaben mehr als bereitwillig umzusetzen — Anm.d.R.]

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.