Dave Grohl (Foo Fighters) mit Shout Out an Korn

Dave Grohl bei der Foo Fighters-Show während der MTV Movie Awards 2011
Dave Grohl bei der Foo Fighters-Show während der MTV Movie Awards 2011
Foto: pb/sm. All rights reserved.
von
Dave Grohl teilte ein Bild auf dem er den ikonischen, lila Korn-Glitzer-Tracksuit von Adidas trägt. Jonathan Davis und Co. reagierten.
Dave Grohl teilte ein Bild auf dem Instagram-Account der Foo Fighters, auf dem er ein Kleidungsstück aus der Korn x Adidas-Kollektion trägt. Das Foto zeigt ihn vom Bart herab bis zu seiner Hüfte. Das betreffende Kleidungsstück, das hierbei zu sehen ist, sollte jedem Fan von Jonathan Davis und Co. bekannt vorkommen: Es handelt sich um die lila Adidas-Jacke mit dem Korn-Logo auf der rechten und dem Adidas-Logo auf der linken Brust.

Die Reaktionen der Band

Grohl schrieb unter seinem Post: „In dieser Zeit des Jahres muss ich immer an Kornfelder denken.“ Den Instagram-Post gibt es unten zu sehen. Drei der Bandmitglieder Korns reagierten auf Grohls Shout-Out. Sänger Jonathan Davis antwortete: „Ich schicke dir einen von meinen“, untermalt von drei Feueremojis, einem lachenden Smiley und einem Herz. Außerdem reagierten Gitarrist Munky und Schlagzeuger Ray Luzier mit Emojiis. Luzier schrieb dazu: „Ja!!“

Der ikonische Anzug

Der lila Adidas Tracksuit mit Palettenstoff an den Ärmeln ist eine Eigenkreation von Davis, die er zum ersten Mal im Jahre 1996 trug. Fortan entwickelte sich der Paletten-Sportanzug zu Davis’ Markenzeichen. Korn wird seither mit Adidas in Verbindung gebracht.

Im Oktober 2023 brachten Korn ihren eigenen Adidas-Sportanzug heraus, der dem ikonischen Modell aus den Neunziger Jahren zum Verwechseln ähnlich sieht. Bei den Teilen der Korn x Adidas-Kollektion wurde das Adidas-Logo zudem um das Logo der Band ergänzt. Korn kündigten kürzlich eine Lateinamerika-Tournee an. Mit dabei sind Spiritbox und Seven Hours After Violet.


Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

