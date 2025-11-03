Am Sonntag postete Korn-Gitarrist Brian Welch ein knapp zwei-Minütiges Video auf seinem Instagram-Kanal. Darin sprach er darüber, wie Religion als Instrument eingesetzt wird, um Kontrolle über Menschen auszuüben. Außerdem führt er aus, was der Glauben für ihn bedeutet. Das Video gibt es unten zu sehen.

Anderer Fokus

In dem Video sagt Welch: „Religion und religiöse Menschen laden so viel Schuld auf dich. Sie stellen sich über dich mit ihrer Selbstgerechtigkeit, um dich so fühlen zu lassen, als wärest du weit unter ihnen und um dich in der Kontrolle über dein Leben gefangen zu halten. Ich habe es unzählige Male gesehen. Es ist Gift für die Spiritualität und schreckt so viele Menschen davon ab, auch nur an eine Beziehung mit Gott zu denken.“

Welch fährt fort, indem er den Glauben für sich definiert: „Doch an Gott zu glauben bedeutet, dass dein Herz spirituell in einer Einheit mit seinem Herz ist. Er leitet dich zu sich mit Güte, während er deine Fehler anerkennt. Du wirst definitiv einiges in deinem Leben ändern müssen, aber um den Spaß aus deinem Leben zu nehmen? Nein. Es geht nie darum, den Spaß aus deinem Leben zu nehmen. Es geht darum, dich von den negativen Dingen in deinem Leben zu verabschieden, sodass du eine gesündere Existenz auf diesem Planeten haben kannst.“

Welch verdeutlicht: „Es geht nicht darum, dir etwas wegzunehmen, um dein Leben langweiliger zu machen. Er [Gott] leitet dich mit Güte, er leitet dich, um deine Fehler zu akzeptieren und dann bestärkt er dich, diese Fehler niederzulegen. Das ist die Sache: Wir müssen das nicht alleine schaffen. Gott bestärkt uns mit seinem Geist, ein besseres und gesünderes Leben zu haben. Und es ist die Kraft durch seinen Geist, die uns die Fähigkeit gibt, es zu schaffen.“

„Religion verdirbt diese Welt. Das tut sie seit unzähligen Jahrhunderten. Aber es gibt viele Menschen, die aufwachen und die wahre Beziehung zu Gott erkennen. Besonders in den letzten zwanzig Jahren sehe ich viele Menschen die Wahrheit erfassen. Jetzt habe ich meinen Senf dazugegeben und wünsche euch ein schönes Wochenende“, beendet er seine Predigt.

Der Weg zum Glauben

2005 verließ Welch Korn aufgrund seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Im selben Zug bekannte er sich zu Gott und wandte sich dem christlichen Glauben zu. Danach widmete er sich zunächst seiner Solo-Karriere. 2008 erschien sein Album SAVE ME FROM MYSELF, auf dem er sich ebenfalls mit seinem Glauben und dem christlichen Glauben allgemein auseinandersetzt.

2012, während eines Korn-Konzertes auf dem Carolina Rebellion Festival in Rockingham in North Carolina kehrte Welch für den Song ‘Blind’ an die Seite seiner alten Band zurück. Nach der Performance umarmten sich Welch und Sänger Jonathan Davis. Davis sagte zum Publikum gewandt: „Entschuldigung, ich bin sehr emotional, gebt mir eine Sekunde.“ Seit 2013 ist Welch wieder offiziell Mitglied der Band. Er ist offen darüber, wie sein Glauben zu Gott sein Leben verändert und die Beziehung zu seiner Tochter verbessert hat.

