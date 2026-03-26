‘Freak On A Leash’ zählt zu den wichtigsten Kompositionen von Korn — auch noch 28 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Aktuell geht das Lied sogar noch viral, was die Kalifornier Zara Larsson zu verdanken haben. Denn um deren Hit ‘Lush Life’ (der selbst bereits elf Jahre auf dem Buckel hat) gibt es derzeit einen Tanz-Trend auf TikTok. Losgetreten hat diesen ein 16-jähriger weiblicher Fan namens Julia Coster.

Geiles Leben

Die Teenagerin sprang vergangenen November bei einem Konzert von Zara Larsson in den Niederlanden auf die Bühne und vollführte mit der schwedischen Sängerin eine Tanzchoreografie zu dem Track. Von da an nahm das Phänomen bei TikTok und Instagram seinen Lauf. Wir kommen hier nun Korn ins Spiel? Ganz einfach: TikTok-Nutzer haben herausgefunden, dass man die Tanzchoreografie zu ‘Lush Life’ ebenfalls ganz hervorragend zu ‘Freak On A Leash’ darbieten kann. Ein paar Nu Metal-Tänze sowie den Originaltanz gibt es unten zu sehen.

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Wer die Vorreiter des Nu Metal live erleben will, bekommt dazu im Herbst die Gelegenheit. Denn Korn beehren ihre Fans im Oktober und November mit einer großen Hallentournee. Dabei machen Frontmann Jonathan Davis, Bassist Ra Díaz, Schlagzeuger Ray Luzier sowie die Gitarristen James „Munky“ Shaffer und Brian „Head“ Welch in Stuttgart, München, Köln, Hamburg, Hannover und Berlin Halt.

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Korn — Euro Tour 2026

18.10. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (mit Architects & Youth Code)

19.10. München, Olympiahalle (mit Architects & Youth Code)

21.10. Köln, LANXESS arena (mit Architects & Youth Code)

11.11. Hamburg, Barclays Arena (mit Architects & Pixel Grip)

13.11. Hannover, ZAG Arena (mit Architects & Pixel Grip)

14.11. Berlin, Uber Arena (mit Architects & Pixel Grip)

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Wie es sich für eine Formation dieses Status gehört, kommen Korn nicht alleine rum — das Quintett hat ein paar namhafte Supportacts im Gepäck. So fahren die britischen Metalcore-Heroen Architects als Special Guest auf der „Euro Tour 2026“ mit. Darüber hinaus wechseln sich Youth Code und Pixel Grip bei den Konzerten als eröffnende Liveband ab. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 20. März um 9 Uhr. Überdies gibt es noch einen exklusiven Eventim-Presale — und zwar ab Donnerstag, 19. März um 9 Uhr.

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