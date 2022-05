Bei Korn spielen mit Gitarrist Brian „Head“ Welch und Bassist Reginald „Fieldy“ Arvizu zwei praktizierende Christen. Frontmann Jonathan Davis ist dagegen nicht wirklich gut auf die christliche Religion zu sprechen. In einer Interview-Runde mit von Fans eingereichten Fragen sollte der 51-Jährige nun sagen, ob er mit Head und Fieldy schon einmal in der Kirche war.

Leben und leben lassen

„Nein“, stellte der Korn-Sänger klar. „Ich war in der Kirche und respektiere ihren Glauben. Doch die Welt wäre ein viel besserer Ort, wenn die Leute einfach damit aufhören würden, ihre Nase dort rein zu stecken, wo sie nicht hingehört. Mein einziges Problem mit dem Christentum ist dieser ‚Wir sind heiliger als ihr, wir sind besser als ihr‘-Mist. Aber diese beiden — im Besonderen Head — reden nicht über dieses Zeug. Er lehnt sich einfach zurück und akzeptiert jeden, so wie er ist. Wir haben ein Livestream-Konzert in einer Kirche gespielt, als wir das neue Album REQUIEM veröffentlicht haben. Und das war cool. Ich liebe Kirchen als Gebäude. Mein Haus dekoriere ich sogar wie eine Kirche. Ich mag nur nicht unbedingt, was in ihnen passiert. (lacht)“