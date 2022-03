Einem Bericht des Klatsch-Portals „TMZ“ zufolge hat irgendwer auf einen der Tourbusse von Korn geschossen. Das Ganze ereignete sich, als das Gefährt am Donnerstag, den 24. März 2022 vor einem Hotel in Davenport, Iowa geparkt war. Korn befinden sich derzeit mit Chevelle und Code Orange auf Konzertreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika.

Weiterhin gab ein Sprecher des Davenport Police Department zu Protokoll, dass die Beamten am Freitagmorgen um 7:41 Uhr Ortszeit per Anruf gemeldet bekamen, dass ein Fahrzeug über Nacht getroffen wurde. So durchschlug eine einzelne Kugel die Außenwand des Busses. Selbige fand man dann drinnen. Zum Zeitpunkt des Schusses war zum Glück niemand an Bord des Vehikels. Darüber hinaus weist der Bus auch keine Beschädigungen auf. Nichtsdestotrotz ermittelt die Polizei natürlich. Eine Anfrage beim Pressesprecher von Korn blieb bislang unbeantwortet.

Die Gruppe um Frontmann Jonathan Davis tourt aktuell mit ihrem neuen Album REQUIEM im Gepäck, das Anfang Februar via Loma Vista veröffentlicht wurde. Der Korn-Sänger erkundete bei dem Tourstopp in Davenport die Gegend und kaufte im Vintage-Laden Abernathy eine Engelsfigur mit Schminke im Gesicht, die an Kiss und Abbath erinnert (siehe unten).

’90s metal band Korn is in town for a concert at Moline’s TaxSlayer Center with bands Chevelle and Code Orange and stopped at nearby Abernathy’s. Davenport police, though, would not say whether the damaged bus was associated with the band or concert… https://t.co/5oMG0Y53JR

— qctoday (@myqctoday) March 25, 2022