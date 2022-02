Korn präsentieren ihre letzte REQUIEM-Kostprobe ‘Lost In The Grandeur’

Am 04. Februar 2022 soll es geschehen: REQUIEM, das 14. Werk der Nu Metal-Urväter Korn, erscheint nach einer dreijährigen, pandemiebedingten Kreativpause. ‘Forgotten’ und ‘Start The Healing’ wurden der lechzenden Fan-Gemeinde bereits präsentiert. Mit ‘Lost In The Grandeur’ feuern die US-Amerikaner einen eher untypischen Schuss in modern-metallische Sphären ab, was die Neugier auf den Sound der neuen Platte wuchern lässt. Ohne Zeitdruck war es Jonathan Davis und Co. dieses Mal offenbar möglich, alle musikalischen Details genauestens umzusetzen. Auch auf unserem Soundcheck-Thron durften die Körnchen Platz nehmen.

Die REQUIEM-Tracklist:

01. Forgotten

02. Let The Dark Do The Rest

03. Start The Healing

04. Lost In The Grandeur

05. Disconnect

06. Hopeless And Beaten

07. Penance To Sorrow

08. My Confession

09. Worst Is On Its Way

Korn in ständigem Wandel

Korn in ständigem Wandel

Vor fast 30 Jahren haben sich Korn in Bakersfield, Kalifornien gegründet. Heute sind sie aus der Metal-Szene kaum noch wegzudenken. Musikalische Experimente und Sound-technische Neuausrichtungen gehören unterdessen zur gewohnten Manier der Band – das schmeckt dem einen mehr, dem anderen weniger. Noch heute plagt Korn-Sänger Davis das Resultat der 2010 erschienenen Platte KORN III: REMEMBER WHO YOU ARE. In einem Interview erzählt der Musiker: „Ich glaube, es wäre ein viel besseres Album geworden, wenn Ross Robinson nicht so verdammt hart gewesen wäre und uns etwas mehr Spaß erlaubt hätte… Für mich klingt die Platte gezwungen. Sie hat mich an einen dunklen Ort gebracht, an den ich nicht zurückkehren möchte." Er berichtet von Robinsons damaligem Versuch, die Band zurück zu ihren musikalischen Wurzeln zu geleiten. „Das war keine angenehme Erfahrung für mich", sagt Davis. „Wir müssen uns einfach weiterhin ausprobieren. Und davor haben wir keine Angst."

Auf das 2002 veröffentlichte Album UNTOUCHABLES hingegen sei Davis besonders stolz. „Wir haben viel Geld für diese Platte ausgegeben und zwei Jahre dafür gebraucht. Ich erinnere mich, dass wir einen Monat damit verbracht haben, Schlagzeug-Sounds zu bekommen. Michael Beinhorn ist mein Lieblingsproduzent überhaupt. Er hat einfach ein großartiges Gehör und scheut sich nicht, einem zu sagen, wenn man scheiße ist.“