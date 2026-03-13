Toggle menu

Geoff Tate: Die Geschichte hinter OPERATION: MINDCRIME III

Geoff Tate mit Operation: Mindcrime 2019 im kalifornischen Agoura Hills
Geoff Tate mit Operation: Mindcrime 2019 im kalifornischen Agoura Hills
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Geoff Tate verrät vorab einige Details zur Geschichte hinter dem für Mai angekündigten Konzeptalbum OPERATION: MINDCRIME III.
Am 3. Mai hat das Warten auf den dritten Teil der OPERATION: MINDCRIME-Albumtrilogie ein Ende. Während die erste Single ‘Power’ quasi schon in den Startlöchern steht, verrät Mastermind und einstiger Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate gegenüber The Metal Voice ein bisschen zum thematischen Inhalt des Silberlings.

Eine andere Perspektive

„Es ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat“, beginnt Tate seine Ausführungen. „Die Geschichte dieser drei Charaktere – Nikki, Dr. X und Schwester Mary. Ein faszinierendes Dreieck… Die Beziehung zwischen ihnen ist wirklich interessant. Nikkis Geschichte wurde in MINDCRIME I und II bereits ausführlich erzählt. Aber über Dr. X ist so gut wie nichts bekannt. Wer ist er? Was treibt ihn an? Warum ist er so, wie er ist? Was hat ihn an diesen Punkt gebracht?“

Parallelen zieht er dabei zu sich selbst. Schließlich sei der 67-Jährige an einem Punkt angekommen, an dem er das Leben mit anderen Augen betrachtet. „Ich habe andere Ziele und einen anderen Lebenssinn, was, glaube ich, mit zunehmendem Alter so ist. Man hat Erfolge erzielt, Dinge getan, die einen wirklich interessiert haben, ist seinen Träumen und seiner Muse gefolgt. Nun befindet man sich an einem anderen Punkt, an dem sich die Wünsche und Bedürfnisse verändern.“

Laut Tate ist Dr. X „im Grunde eine Charakterstudie, die zeigt, wo er steht und wie er dorthin gekommen ist.“ Die Lieder erzählen demnach die MINDCRIME-Saga aus dessen Perspektive. Geoff Tate hofft letztlich, dass die Platte eine Chance bekommt, und spricht sogleich noch eine Empfehlung aus: „Es ist ein fantastisches Album für Kopfhörer.“ Immerhin haben alle Beteiligten „viel Zeit damit verbracht, alle Details auszuarbeiten, die ich für sehr wichtig halte: Es muss einfach gut mit Kopfhörern klingen.“ 

Abschließend betont der Musiker nochmals, dass der Klang – insbesondere die Rhythmusfraktion – „richtig knackig, druckvoll, fett“ daherkommt. Das neue Album klinge aufgrund der modernen Technologie „um Welten besser“ als seine Vorgänger, was Geoff Tate äußerst zufrieden stimmt.


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

