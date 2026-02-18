Toggle menu

Geoff Tate: OPERATION MINECRIME III ist fast fertig

Geoff Tate mit Operation: Mindcrime 2019 im kalifornischen Agoura Hills
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Laut Geoff Tate ist OPERATION MINDCRIME III bereits fast fertig. Alles, was noch fehlt, sei der „letzte Schliff“.
Seit Längerem arbeitet der frühere Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate mit OPERATION: MINDCRIME III an einem dritten Teil der Albumtrilogie. Im Interview mit ‘Border City Rock Talk’ sprach der Musiker nun darüber, wie das Werk klingt, was die Fans erwarten dürfen und wie weit der Arbeitsprozess inzwischen fortgeschritten ist.

Geoff Tate: Album könnte bald erscheinen

„Wir sind gerade dabei, der Sache den letzten Schliff zu geben. […] Wir waren ein paar Tage in Texas und haben neue Sachen ergänzt. Und jetzt haben wir am Ende dieser Tour zwei Tage frei und fahren nach San Francisco, um das Album fertigzustellen“, sagte Tate. „Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir innerhalb des nächsten Monats fertig werden. Die Songs habe ich bereits im Kasten. Es geht jetzt nur noch um Kleinigkeiten. So was wie: ‚Die Snare muss raus oder lauter gemacht werden.‘ Aber was das Hören des Albums angeht, ja: Es ist der Hammer.“

Angesichts der Namenswahl stellt sich die Frage, ob OPERATION: MINDCRIME III so klingen wird wie seine Vorgänger OPERATION: MINDCRIME II (2006) und OPERATION: MINDCRIME (1988) – oder gänzlich anders. Auch darauf weiß Geoff Tate Auskunft zu geben. „Wir haben versucht – John (Moyer, Bassist – Anm.d.A.) und ich haben darüber gesprochen –, die Fans mit einem modernen Sound zurück in die Welt von OPERATION: MINDCRIME zurückzubringen.

Operation Mindcrime
Operation Mindcrime
von Capitol
Für bei Amazon kaufen
Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Modern bedeutet in diesem Fall: Die Drums klingen druckvoller“, ergänzt der Musiker.„OPERATION: MINDCRIME klingt ziemlich blechern. Es ist ein unglaubliches Album, aber nach heutigen Maßstäben hat dieses Album mehr Bass und Druck. Ich denke, OPERATION: MINDCRIME ist definitiv das, was ich mir beim Songwriting und der Produktion vorgestellt habe.“


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Border City Rock talk Geoff Tate Interview John Moyer Operation Mindcrime OPERATION: MINDCRIME II OPERATION: MINDCRIME III Queensryche
