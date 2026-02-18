Seit Längerem arbeitet der frühere Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate mit OPERATION: MINDCRIME III an einem dritten Teil der Albumtrilogie. Im Interview mit ‘Border City Rock Talk’ sprach der Musiker nun darüber, wie das Werk klingt, was die Fans erwarten dürfen und wie weit der Arbeitsprozess inzwischen fortgeschritten ist.

Geoff Tate: Album könnte bald erscheinen

„Wir sind gerade dabei, der Sache den letzten Schliff zu geben. […] Wir waren ein paar Tage in Texas und haben neue Sachen ergänzt. Und jetzt haben wir am Ende dieser Tour zwei Tage frei und fahren nach San Francisco, um das Album fertigzustellen“, sagte Tate. „Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir innerhalb des nächsten Monats fertig werden. Die Songs habe ich bereits im Kasten. Es geht jetzt nur noch um Kleinigkeiten. So was wie: ‚Die Snare muss raus oder lauter gemacht werden.‘ Aber was das Hören des Albums angeht, ja: Es ist der Hammer.“

Angesichts der Namenswahl stellt sich die Frage, ob OPERATION: MINDCRIME III so klingen wird wie seine Vorgänger OPERATION: MINDCRIME II (2006) und OPERATION: MINDCRIME (1988) – oder gänzlich anders. Auch darauf weiß Geoff Tate Auskunft zu geben. „Wir haben versucht – John (Moyer, Bassist – Anm.d.A.) und ich haben darüber gesprochen –, die Fans mit einem modernen Sound zurück in die Welt von OPERATION: MINDCRIME zurückzubringen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Modern bedeutet in diesem Fall: Die Drums klingen druckvoller“, ergänzt der Musiker.„OPERATION: MINDCRIME klingt ziemlich blechern. Es ist ein unglaubliches Album, aber nach heutigen Maßstäben hat dieses Album mehr Bass und Druck. Ich denke, OPERATION: MINDCRIME ist definitiv das, was ich mir beim Songwriting und der Produktion vorgestellt habe.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.