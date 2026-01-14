Toggle menu

Geoff Tate will im Sommer neues Album veröffentlichen

Geoff Tate mit Operation: Mindcrime 2019 im kalifornischen Agoura Hills
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
von
Der ehemalige Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate hat vor, im Sommer das lang versprochene OPERATION: MINDCRIME III-Album zu präsentieren.
Schon seit Langem verspricht Ex-Queensrÿche-Sänger Geoff Tate, dass der dritte Teil der OPERATION: MINDCRIME-Platte in der Mache ist und bald das Licht der Welt erblickt. Nun bestätigt er im Interview mit Meltdown, dass das Album noch gemischt werden muss, bis es im Sommer veröffentlicht wird. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Terminfindung

„Es ist komplett aufgenommen“, sagt Tate. „Wir mischen es gerade noch. Mit John (Moyer, Produzent und Disturbed-Bassist – Anm.d.Red.) und mir auf Tournee ist es etwas schwieriger, uns an einen Ort zu bekommen, um uns wirklich mal zu beraten, die Musik anzuhören und uns Notizen zu machen.“ 

Der Plan ist, die letzten Züge des Albums vor dem Sommer fertigzustellen, bekräftigt er: „Wir müssen es nur organisieren, dass wir mal mehrere Tage haben, die wir dem widmen können. Das wird demnächst passieren. Wir hoffen, dass wir es bald fertigbekommen und im Sommer veröffentlichen können.“ 

Wie Queensrÿche

Auf die Frage, ob die Platte auch wie Queensrÿche klingen würde, antwortet Tate: „Ja, ich denke schon. Sie hat ein paar komplexe Arrangements, wie wir sie bei Queensrÿche früher beim Schreiben ziemlich gut fanden. Es ist aber klanglich sehr aggressiv.“

OPERATION: MINDCRIME III orientiert sich am Konzept seiner beiden Vorgänger, welche die Geschichte des Drogenabhängigen Nikki erzählen, der als Auftragsmörder in einer Rebellengruppe tätig wird. Strippenzieher der Organisation ist Dr. X, der Nikki kontrolliert.

Mastermind Geoff Tate erklärt, dass der dritte und letzte Teil der Reihe nicht mehr aus Nikkis Perspektive erzählt wird, sondern aus der des Dr. X. „Das ist interessant, weil wir bis jetzt nur Nikkis Perspektive gehört haben und er bis jetzt das Opfer der Geschichte war. Dr. X’ Perspektive ist ganz anders, weil er eigentlich gar kein Opfer ist. Das ist alles sehr aggressiv und ich freue mich darauf, dass die Leute es endlich hören“, so der Sänger.


